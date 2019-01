Mccain lanza los nuevos 'Potato Pops' Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 16:28 h (CET) McCain lanza uno de los grandes éxitos del mercado americano, un producto a base de patata que responde a la continua búsqueda de productos innovadores y diferentes por parte de los consumidores 'Potato Pops' son unos deliciosos cilindros de patata rallada, muy crujientes en el exterior y con una textura interior muy agradable.

En esta ocasión, McCain no solo presenta una nueva solución innovadora para los hosteleros, sino que ofrece un producto que va más allá del concepto tradicional de

patata.

Potato Pops responde a las necesidades y características de todos los segmentos y permite crear diferentes recetas así como darle multitud de usos: acompañamiento de un plato,

base de los conceptos “loaded”, para tomar con unas bebidas, para mojar en salsas o, ¿por qué no?, como parte de una tapa. Con este producto el límite solo estará en la imaginación

del hostelero.

Ofrece las ventajas de un cocinado rápido en freidora y facilita la operativa en la cocina gracias a que se puede preparar en multitud de equipamientos.

