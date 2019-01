Quilare incorpora un perito informático a su laboratorio Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 15:52 h (CET) La pérdida de datos de dispositivos y la violencia y bullying digital baten récord en 2018 Cada día son más los datos perdidos en dispositivos informáticos y se puede decir que el pasado 2018 va a pasar a la historia en este punto.

Los dispositivos no sólo sirven para almacenar datos, sino que aquellos con acceso a Internet, se utilizan para buscar información, hablar con amigos etc. y en los peores casos para ejercer violencia y acoso a través de la red.

Ante casos de violencia digital, es necesaria la figura del perito informático para poder obtener las pruebas de delito que se encuentren en el dispositivo.

Quilare, empresa de recuperación de datos, refuerza su personal del laboratorio de recuperación de datos con la contratación de un experto perito informático en Murcia, esta incorporación no sólo ayudará a mejorar el ser servicio en esta localidad sino en toda España.

¿Qué es el peritaje informático y para qué sirve?

Se conoce como peritaje informático a los estudios técnicos y/o científicos orientados a la obtención de una prueba informática capaz de afirmar o refutar un determinado hecho en cuyo caso sea de aplicación en un asunto judicial para que sirva a un juez para decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una de las partes.

Normalmente se recurre a esta figura para obtener pruebas periciales informáticas en asuntos penales como por ejemplo la pornografía infantil en Internet. También se recurre a ellos en asuntos como los delitos contra la propiedad privada e intelectual, espionaje industrial, fraudes, sabotajes, protección de datos personales, etc.

Para poder realizar el trabajo de forma correcta, el perito informático debe estudiar, capturar, investigar y documentar todas las evidencias digitales para poder presentarlas ante una autoridad judicial.

Carlos Eljuri, perito informático de Quilare comentó: "Hoy en día es importantísimo reforzar todas las áreas referidas a la recuperación de datos, pero sin lugar a dudas el peritaje informático es una pieza clave y fundamental para nuestra empresa. Cada día nos llegan más solicitudes para la extracción de evidencias digitales de dispositivos ante casos de violencia, acoso, extorsión etc."

Cualquier persona puede necesitar este servicio en algún momento de su vida, ya sea para un tema personal o de trabajo, sin duda, hay que contar con las empresas líderes en el sector y que cuenten con el personal suficiente y cualificado para que la satisfacción del cliente sea la máxima posible.

