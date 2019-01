AirHelp: Los viajeros españoles, los más vagos a la hora de presentar una reclamación aérea Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 14:48 h (CET) Los españoles tardan de media cerca de 40 días para presentar una reclamación, mientas que los portugueses lo hacen en un mes. Los pasajeros de Canadá y Noruega son los que más tardan en reclamar del mundo. España se encuentra en la 14ª posición en este ranking internacional. Según la ley EC 261, los pasajeros españoles pueden conseguir una compensación económica de hasta 600€ por persona Según un estudio elaborado recientemente por AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, se ha descubierto que los españoles se encuentran en la posición 14 de los pasajeros que más tardan en presentar una reclamación para conseguir una indemnización según la ley europea de pasajeros EC 261.

Según datos de AirHelp, más del 90%* de los viajeros de España no conocen sus derechos sobre las posibles compensaciones a las que tendrían derecho y tardan más tiempo en presentar una reclamación.

La ley EC 261 protege a los pasajeros que han sufrido retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque en todos los vuelos que salen de la Unión Europea, o aquellos que llegan a aeropuertos europeos con aerolíneas europeas. Según los datos obtenidos con este estudio, los viajeros de países como Portugal, los Países Bajos y Austria presentan las reclamaciones dentro de los primeros 34 o 35 días después de la interrupción del vuelo, mientras que los españoles suelen esperar una media de 40 días.

¿Cuáles son los derechos de los viajeros según EC 261?

Los pasajeros pueden tener derecho a una compensación económica de hasta 600€ por persona y trayecto en ciertos casos de vuelos retrasados ​​o cancelados, o cuando se les niegue el embarque. Además, la causa de la interrupción del vuelo debe estar motivada por la aerolínea, y no debido a una circunstancia extraordinaria fuera del control de la aerolínea, como el clima, las emergencias médicas o el terrorismo.

"Si bien los pasajeros aéreos tienen hasta tres años para presentar una reclamación conforme a la ley europea, es mejor que los pasajeros reclamen sus derechos cuando sucedan las incidencias", afirma Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp. "España está muy por detrás de otros países en términos de concienciación a la hora de poner una reclamación. Este estudio muestra que los pasajeros esperan mucho para ejercer sus derechos, y muchos ni siquiera llegan a presentar las reclamaciones a las que tienen derecho. Por esta razón, desde AirHelp tenemos como objetivo educar a los viajeros para que se sientan capaces de defenderse y presionar a las aerolíneas para que cumplan con sus obligaciones; por esta razón ayudamos a los usuarios a presentar sus reclamaciones e incluso a representarles legalmente en el caso de ir a juicio".

¿Cómo pueden los viajeros de España presentar reclamaciones?

Los pasajeros que experimentan interrupciones en el vuelo pueden presentar reclamaciones a través de la aplicación gratuita de AirHelp, disponible en Google Play Store y Apple App Store. AirHelp ayuda a los pasajeros a comprobar el derecho a reclamar la compensación de vuelo. En pocos minutos, el usuario puede obtener toda la información en su móvil. Además, si se consigue la reclamación, AirHelp transferirá automáticamente la parte acordada de la compensación a la cuenta bancaria del usuario. De este modo, los usuarios pueden conseguir la indemnización correspondiente sin tener que esperar largas colas. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea se puede escanear el boarding pass usando la App o también se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/ .

Sobre AirHelp

AirHelp es la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas. Desde su creación en 2013, AirHelp ha ayudado a más de 7 millones de viajeros en las gestiones relativas a sus reclamaciones, AirHelp está disponible en 30 países, ofreciendo soporte en 16 idiomas. Actualmente en la compañía trabajan más de 550 empleados en todo el mundo.

Acerca de la encuesta

*Todos los datos son proporcionados por YouGov Deutschland GmbH. 7.103 encuestados participaron en la encuesta, que tuvo lugar en el 2018. Los resultados son representativos de los viajeros aéreos (mayores de 18 años) en Alemania, el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Italia, Noruega y España.

