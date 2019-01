Lo que está por venir en la Temporada 2019 de League of Legends Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 14:22 h (CET) Grandes eventos, nuevos y muy esperados aspectos y reveladores cómics en colaboración con Marvel destacan entre los anuncios La Temporada 2019 de League of Legends ha empezado con fuerza. Riot Games ha querido presentar a los jugadores las novedades que están por venir en este 2019 con cinco nuevos vídeos. Varios rioters hablan sobre los aspectos, campeones, experiencia de juego, clasificatorias, esports y el universo del juego.

El primer vídeo se centra en las clasificatorias y la experiencia de juego en 2019. La rioter, Jessica Nam, Product Manager en Riot Games, explica los cambios que se producirán en las partidas clasificatorias en el próximo año. Asimismo, habla sobre los eventos y modos de juego que están por venir. Por último, aclara que Riot no se ha olvidado de Clash, la herramienta de torneos de League of Legends que esperan tener lista a principios de este año.

En el segundo vídeo, Ryan Mireles, Lead Champion Producer en Riot Games, da más detalles sobre los cambios que se producirán en los campeones. Para empezar, Kayle y Morgana sufrirán varias modificaciones y pasarán a tener una historia en común. El que recibirá un rework completo será Mordekaiser, un personaje muy querido por los invocadores y que ya ha sufrido varios cambios en sus habilidades. Además, están trabajando en un nuevo y extravagante campeón de apoyo.

Greg Street, Head of Creative Development en Riot Games, es el protagonista del tercer vídeo, el cual habla del Universo de League of Legends. Riot quiere dar importancia a las regiones del mapa de Runaterra, y para ello seguirán explorando nuevas formas de contar historias. El caso más reciente es el de Sylas, un villano de Demacia. También da pistas sobre el siguiente cómic, que tendrá como protagonista a Lux.

Para el cuarto vídeo, Carlos Giffoni, Product Manager en Riot Games, se centra en los eventos y aspectos del 2019. Carlos explica que los eventos seguirán la misma línea que los del año pasado: K/DA, solo ante el peligro, VS., etc. Sobre los aspectos, Riot confirma que sacarán un nuevo aspecto para Ivern, uno de los más pedidos por los jugadores en el 2018.

Por último, los diarios de desarrollo terminan con el vídeo que habla de los esports en 2019. Jarred Kennedy y Whalen Rozelle, directores de los esports en Riot Games, anuncian que Vietnam y Taipéi serán las sedes del próximo Mid-Season Invitational. Además, explican que una de las preocupaciones de Riot en este 2019 es cuidar el talento joven, y para eso quieren seguir reforzando las ligas universitarias y regionales.

La temporada 2019 empieza con fuerza gracias a toda la información de Riot sobre lo que está por venir en los próximos meses. Un gran esfuerzo por estar en contacto con los invocadores y explicarles en qué dirección evolucionará el League of Legends este año.

Vídeos

Season 2019 de League of Legends



