Más oportunidades laborales internacionales en el Executive MBA de EAE

martes, 29 de enero de 2019, 08:17 h (CET) El Executive MBA de EAE da la opción de realizar un residencial en la universidad de La Verne (Los Angeles) en Estados Unidos El Executive MBA de EAE Business School (www.eae.es) está diseñado para mejorar y ampliar las competencias empresariales y directivas de los profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en empresas y organización de primera línea. Algunas de las funciones que puede desempeñar el alumno es el de CEO, Director General, Director de División, Responsable Global de Área, Chief Marketing Officier, Chief Financial Officier, Chief Operating Officier, Director Estratégico, Global Business Developer, entre otros.

El programa Executive MBA se desarrolla a lo largo de 10 meses y se estructura en 70 ETCS, que se distribuyen en siete bloques: introducción a la organización, entorno y mercados globales, alta dirección, recursos estratégicos, dirección estratégica, Minors y el Business Plan. El Business Plan, elaborado durante el programa y tutorizado por un profesor, pretende plasmar todos los contenidos obtenidos durante el programa en un proyecto de creación de empresa.

Los minors son programas de corta duración centrados en un área concreta de conocimiento que puede estar relacionada o no con el área del máster que se cursa. La implantación de este nuevo sistema es el resultado de comparar los actuales métodos que operan en nuestro país y el método norteamericano, que busca mayores ventajas para la empleabilidad. Algunos de los minors a los que se puede optar son Fintech, Insurtech & Criptomonedas; Digital and Internet Enterpreunership; Smart Cities; Agile Project Management y Data Science & Machine Learning, entre otros.

Para la internacionalización del alumno, se da la opción de realizar dos semanas residenciales sobre “Business with Strategic Thinking en la Universidad de La Verne (Los Ángeles, California), una de las más prestigiosas de EE.UU”.

Novedades del executive MBA

En esta nueva convocatoria, EAE introduce novedades como EAE Building Leaders, que instruye a los candidatos que buscan los reclutadores de talento de las grandes compañías para superar sus exigentes procesos de selección. El programa persigue anticipar las necesidades del mercado y lograr crear un pool de talento a disposición de las empresas, generar valor añadido en el mercado y un servicio de Carreras Profesionales diferenciador. El programa cuenta con una fase de inicio, de comunicación y selección del grupo building leaders; una segunda fase de identificación de competencias y talentos y, por último, seguimiento y networking.

Además, EAE ofrece un plan de carrera a medida, el MBA Career Path, con servicios de formación y acompañamiento personalizados para potenciar las oportunidades laborales del estudiante a escala internacional. A todo ello, se une una serie de encuentros y sesiones con grandes empresas y headhunters de diferentes sectores para dar visibilidad al candidato.

Otro de los servicios exclusivos que destaca es el Market Understanding Session & Afterclass Networking, donde los perfiles profesionales más demandados y los sectores emergentes son presentados por consultores de RRHH y headhunters especializados. Otra iniciativa es el MBA International Recruiting Partners, un programa de entrevistas (presenciales y online) con expertos internacionales en diferentes sectores, para ayudar a los que están interesados en desarrollar una carrera en el extranjero.

Por otro lado, el Panel de Expertos consiste en una asesoría especializada para optimizar las posibilidades reales de éxito del alumno. Proporciona las herramientas clave para diseñar y poner en marcha una estrategia de diferenciación del candidato. En este participan más de 60 expertos de firmas internacionales de recruiting. Finalmente, los encuentros con headhunters que están dirigidos a los participantes senior e internacionales. Les proporciona las claves en la búsqueda de empleo y les muestra las salidas profesionales que mejor se adaptan a su experiencia profesional.

Emprender en EAE Business School

Para aquellos que deseen emprender, EAE Emprende proporciona los recursos y el entorno necesarios en materia de Formación, Financiación y el Acompañamiento al alumno para que desarrollen nuevas ideas de negocio.

Además, el programa tiene como objetivo que el alumno complemente su formación con la movilización estratégica de sus habilidades personales con las Soft Skills de EAE, que constan de diez talleres mensuales independientes organizados de acuerdo al Modelo de Competencias Emocionales.

Por último, EAE Business School es parte del Executive MBA Council que avala que el Executive MBA y Global MBA cumplen con los estándares internacionales académicos y de calidad. En este sentido, el programa implementa el aprendizaje mediante la simulación de negocios, Business Game, bajo el reto de entender la planificación estratégica a través de su práctica y ejecución en un contexto de realidad empresarial. Además, introduce el Método del Caso que mejora de forma sistemática el proceso de toma de decisiones a través de la discusión de casos de empresas reales.

