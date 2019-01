El CD Sigüenza pierde por la mínima en Torrejón del Rey

Los jugadores del CD Sigüenza no cuajaron un buen partido en su visita al Campo de Las Margaritas de Torrejón del Rey. Un gol en el minuto 67 decidió el choque a favor de los locales que vencieron por 1-0 a los seguntinos Los jugadores del CD Sigüenza no supieron adaptarse al estado “irregular” del terreno de juego de Las Margaritas, de Torrejón del Rey, y acabaron sucumbiendo por la mínima al recibir un gol en el minuto 67 de la segunda parte. “Es un campo difícil, muy bacheado, a mi equipo le cuesta mucho desarrollar su juego”, afirmaba el míster seguntino, Chema Mayor, al término del partido.



En la primera parte, el CD Sigüenza planteó el encuentro para jugar en el campo rival, tratando de aprovechar las segundas jugadas y las prolongaciones hacía su goleador, Quique Navarro. Este planteamiento inicial se desmoronó rápidamente. El viento en contra les impedía salir fácilmente de su propio campo. A pesar de ello, los seguntinos tuvieron algún acercamiento. La ocasión de mayor peligro la tuvo Quique Navarro, que se plantó solo ante el portero. El ariete, un tanto desequilibrado, no pudo marcar.



En la segunda mitad, el Torrejón fue más incisivo, presionando arriba. Los de Chema Mayor, por su parte, no se sintieron cómodos en ningún momento y no pudieron trenzar jugadas que inquietaran la portería local. El partido se decidió en el minuto 67 en una acción desafortunada de la defensa seguntina, que no acertó a despejar un balón tras un saque de banda, cerca del córner. Daniel Regidor anotó el gol al rematar, libre de marca, en el segundo palo.



Con esta jugada se acabó el partido para los seguntinos que no aprovecharon tampoco la expulsión, por roja directa, de Javier Becerra. La amonestación coincidió, además, con la lesión de Quique Navarro, el referente del ataque visitante. El CD Sigüenza se desconcentró y los cambios tampoco aportaron frescura en ataque. El Torrejón del Rey, con el apoyo de la grada, se aferró al 1-0 y, trabando el partido, se acabó llevando los tres puntos.



“Nos duele mucho esta derrota porque hoy tuvimos una gran oportunidad para ponernos segundos en la tabla. Ahora toca trabajar duramente en el aspecto anímico para volver a la senda del triunfo”, lamentaba Mayor. La próxima semana comienza la segunda vuelta y los seguntinos vuelven a jugar fuera de casa. Tras esta derrota, se mantienen terceros a tres puntos del Almoguera y once del Balona Conquense, que domina con claridad la competición.



Por su parte, los juveniles del Sigüenza jugaron por partida doble este fin de semana. En el partido aplazado del viernes ganaron al Academia de Guadalajara. El domingo perdieron en casa ante el líder, el Marchamalo. Continúan con opciones para estar entre los cuatro primeros de la clasificación y disputar el play-off final.



