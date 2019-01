TusStilletos triunfa con 'los tacones más cómodos del mundo' Comunicae

lunes, 28 de enero de 2019, 16:39 h (CET) TusStilletos lanza la plantilla SoftPlus, un sistema de acolchado añadido a la plantilla del zapato que permite la amortiguación natural de los tejidos naturales del pie Los zapatos, como la ropa, son bastante personales. Elegir el tacón más adecuado depende de la estatura, el peso, el estilo personal de la usuaria y un sinfín de factores más. Pero cuando se habla de tacones altos, suele haber un denominador común: van a doler.

Esta es la razón por la que TusStilettos lanzó hace unos meses al mercado una innovadora solución que ahora integran todos los modelos de la marca: "La plantilla SoftPlus es un sistema de acolchado añadido a la plantilla del zapato, colocado justo en la zona del pie que más refuerzo necesita, complementando así la capacidad de amortiguación natural de los tejidos naturales del pie", explican.

Según indican los expertos que están detrás de este innovador descubrimiento, las plantillas estándar pueden no ser una opción de apoyo realmente válida para todos y cada uno de los tipos de pie. Un sinfín de factores entran en juego a la hora de evitar ese dolor tan característico que sufren las mujeres cuando calzan tacones altos durante horas.

Y en este sentido, sólo una solución adaptable a cada tipo de pie sería capaz de evitar el dolor que produce llevar tacones altos durante largos períodos de tiempo. "SoftPlus ha sido fabricado utilizando un material especial y recupera su forma natural, de manera que a medida que caminas va recuperando y aportando al pie el confort necesario en cada momento", afirman.

La marca, que con el hashtag #PlantillaSoftPlus ha convertido esta solución en todo un referente para mujeres de todo el mundo, ha sido denominada en redes "la creadora de los tacones más cómodos del mundo" desde que esta innovación fue integrada en todos sus modelos, con excelentes resultados.

No en vano, el clamor producido en las redes sociales a raíz del lanzamiento de las plantillas SoftPlus ha permitido a la marca alcanzar cifras históricas de ventas a través de su tienda online: "Siempre hemos sido conscientes de que el dolor que producen la mayoría de tacones altos es una de las principales razones por las que las mujeres evitan calzar a menudo este tipo de zapato. Por eso, hoy nos enorgullece ser capaces de afirmar con total seguridad que nuestros modelos se han convertido realmente en los zapatos más cómodos del mundo, tal y como nuestros seguidores indican".

Los pies tienen el trabajo de soportar el peso del cuerpo y soportar el impacto de pararse, caminar, correr y todo lo que se hace durante el día. Son partes complejas del cuerpo que comprenden 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Y son mucho más sensibles de lo que parecen.

La industria del zapato, y más específicamente del tacón, ha combatido el hándicap del dolor en el pie de multitud de formas desde que este tipo de zapatos comenzaron a popularizarse. Hoy, gracias a la labor de TusStilettos y al nacimiento de las plantillas SoftPlus, "las mujeres pueden calzar tacones altos sin preocuparse de que sus pies comiencen a doler cada vez más a medida que pasa el tiempo mientras los llevan puestos", concluyen.

