Nuevo Mercedes Clase X pick up doble cabina disponible para alquilar en Spain Car

lunes, 28 de enero de 2019, 16:42 h (CET) El nuevo Mercedes-Benz clase X, pick up de doble cabina, es el nuevo vehículo que añade a su flota de vehículos de alquiler la prestigiosa empresa SPAIN CAR, empresa líder en España de alquiler y renting de vehículos SPAIN CAR, S.A., empresa española líder en el sector del alquiler y renting de vehículos turismo y alquiler de todoterrenos, continúa ampliando el completo catálogo de vehículos que pone a disposición de sus clientes.

En esta ocasión, Spain Car amplía su gama de todo terrenos con el primer Mercedes pick up que saca la marca y con el primer vehículo de estas características que sacan las marcas de lujo. El Mercedes Clase X pick up doble cabina es un coche de lujo adaptado a las más duras condiciones de trabajo, con una capacidad de carga envidiable (superior a la tonelada) y con unas prestaciones extraordinarias, tanto por motorización y rendimiento como por insonorización del habitáculo.

El Mercedes-Benz Clase X, 220 se caracteriza por una motorización de 163 CV, cilindrada de 2,299 centímetros cúbicos, con cuatro cilindros en línea, que ofrecen una velocidad máxima de 172 Km/h, una aceleración de cero a cien km/h de 12,5 segundos y un reducido consumo urbano de 7,7 litros a los cien kilómetros, que se reduce hasta los 7,2 litros en recorridos extraurbanos, dando un consumo promedio de 7,4 litros a los cien kilómetros. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, este vehículo emite 195 gramos de CO2 por kilómetro, cumpliendo con la normativa de emisiones Euro 6.

Además de ser una de las pick up más eficientes del mercado en cuanto al consumo y a las emisiones de gases contaminantes, si se comparan las emisiones de CO2 de los principales modelos pick up en venta, sus dimensiones también resultan superlativas: con 5,34 metros de longitud, una anchura de 1,92 metros y llegando a 1,82 metros de altura. Todo un despliegue de medios por parte del fabricante para que el Mercedes Clase X ofrezca las mejores prestaciones y calidad del sector.

Un vehículo robusto, cómodo, silencioso, totalmente equipado y que ofrece de serie hasta siete airbags, control de la estabilidad, elevalunas eléctricos, indicador de la presión de los neumáticos, y freno de emergencia con detector de obstáculos.

Spain CAR pone a disposición de sus clientes un vehículo de lujo hecho para trabajar, en su compromiso de ofrecer siempre la gama más completa del sector de alquiler de vehículos y renting. El Mercedes-Benz Clase X pick up de doble cabina pasa a formar parte de la flota de Spain Car en sus oficinas de Madrid, desde donde sus clientes pueden ya disfrutar de unas ofertas de lanzamiento excepcionales.

