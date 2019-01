Los españoles prefieren emprender en negocios presenciales en plena era digital ¿Cómo es el negocio ideal de los españoles? Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de enero de 2019, 08:55 h (CET) Ocho de cada diez españoles prefiere emprender en negocios face to face en plena era digital. Así lo revela el Estudio Global de Emprendimiento Amway (AGER) 2018, elaborado por la multinacional Amway junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Técnica de Múnich y la empresa de estudios de mercado GfK, que confirma que el 86% de los encuestados optaría por atender presencialmente a sus clientes, frente solo al 14% que se decantaría por servirles de forma online.



El estudio, realizado a 48.998 hombres y mujeres de 14 a 99 años procedentes de 44 países, pone de manifiesto que el deseo de los españoles por emprender negocios con atención offline es más elevado que la media europea (77%) y global (75%). En este sentido, Ana María Romero, Vicedecana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del consejo académico asesor de AGER, explica que “aunque la era digital es el presente, latransformación digital en las empresas en España aún es una asignatura pendiente”.



La colaboradora académica del estudio puntualiza que, aunque muchas empresas españolas han dado pasos hacia la transformación digital, se trata de actuaciones aisladas y puntuales, y actualmente son muy pocas las que tienen completamente automatizados los procesos de atención al cliente (gestión de pedidos, cobros...). A pesar de ello y teniendo en cuenta que el nivel de formación digital en las empresas no es suficiente, “la transformación digital se encuentra en la agenda a corto plazo de muchas empresas”, afirma Romero.



En cuanto a franjas de edad, el estudio de Amway también arroja diferencias significativas ya que el 92% de los mayores de 50 años optaría por tratar a los clientes de manera presencial, mientras que en edades inferiores esta preferencia se sitúa entre el 81 y el 82%.



El informe AGER 2018 muestra otros datos reveladores sobre cómo sería el negocio ideal de los españoles. Así, el 62% de los encuestados manifiesta su deseo de contar con un equipo, por encima de la media europea (54%) y global (57%), mientras que el 38% prefiere trabajar por cuenta propia. Asimismo, el estudio pone de relieve que el negocio ideal de los españoles se ubicaría en las áreas metropolitanas (71%), por encima de la media en Europa (62%) y global (64%).



Además, según el estudio de Amway, el negocio ideal de la mayoría de los españoles, al igual que la media europea y global, estaría más enfocado al beneficio económico mientras que un 39% de los encuestados optaría por emprender en negocios de carácter social. En este sentido, las mujeres se muestran más comprometidas que los hombres: el 45% de las encuestadas desea crear un negocio de este tipo mientras que solo el 32% de ellos se decanta por la misma opción.



En cuanto al tipo de oferta, los españoles prefieren vender servicios antes que productos, a pesar de que la diferencia entre las dos opciones es reducida: 54% y 46%, respectivamente. En este aspecto también se observan diferencias entre hombres y mujeres: las españolas se decantarían por ofrecer productos en su negocio ideal, con un 51% de las respuestas, mientras que un 59% de ellos optaría por ofrecer servicios.



El estudio AGER también arroja conclusiones relacionadas con el entorno emprendedor: solo el 8% de los españoles cree que el actual estado de la economía es beneficioso para emprender, muy por debajo de la media europea (29%), y global (36%), además del 26% que ve la necesidad de recibir más apoyo en este ámbito.



Además, el estudio señala el miedo al fracaso como un freno para emprender: sólo un 42% de los españoles estaría dispuesto a correr el riesgo, en línea con la media europea (41%) y por debajo de la mundial (47%), y muy alejado de datos como el de Estados Unidos (74%). En este punto, el informe también evidencia que las mujeres (44%) tienen más miedo a fracasar que los hombres (39%), así como los menores de 35 años (53%) y de 49 años (51%) temen más al fracaso que los mayores de 50 años (29%).



En relación con la capacidad de emprendimiento, el 45% de los españoles están convencidos que poseen las capacidades para emprender un negocio, una cifra que aumenta respecto al año anterior. En este sentido, a pesar de que los hombres muestran un Índice de Espíritu Empresarial Amway (AESI) mayor que las mujeres (50 y 39 puntos respectivamente), ellas experimentan un aumento más notable (+6%) que ellos (+4%) con respecto al 2016. Si se analizan los datos por franjas de edades, se observa que los jóvenes menores de 35 años son quienes presentan un mayor deseo de autoempleo (62%) respecto a los españoles de entre 35 y 49 años (48%), y los mayores de 50 años (26%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los hipotecados podrán reclamar de media unos 800 euros Tras la última sentencia del Supremo ​El año 2018 pasará a la historia como uno de los peores años en términos de retornos para los activos financieros Debido no decimos esto tanto por la magnitud de las correcciones, sino por el aumento de las correlaciones Claves para mantener el turismo de las compras como impulsor del lujo en España Son los turistas de nacionalidad china los que más han impulsado este tipo de consumo Las capitales españolas están viviendo un incremento de precios de la vivienda Madrid y Barcelona se desmarcan del mercado nacional Radiografía del mercado inmobiliario para 2019 La subida moderada del precio y la compraventa como mejor opción serán las tendencias del 2019 para este sector