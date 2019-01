Izquierda en juliana El sarao que se está montando a la izquierda del PSOE no tiene desperdicio ZEN

lunes, 28 de enero de 2019, 08:27 h (CET) Hermanos: que nuestra política nacional está en fase de atomización no es nuevo, Hace cuatro años, en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ya se vio con el nacimiento de los gobiernos “multipartito”. Los tripartitos y los bipartitos fundamentalmente.

Parece ser que esa fragmentación ha llegado para quedarse. En Andalucía se ha estrenado una nueva fórmula con el tripartito de derechas. Posiblemente eso servirá en las elecciones de este año para que el concepto “tripartito” no se utilice como algo malo, sino como la capacidad que tienen los afines de arrejuntarse. Aunque sea tragando sapos o poniendo bisagras por en medio, como ha hecho Ciudadanos para juntarse con Vox en Andalucía a través de la bisagra PP.

Por la izquierda el proceso está más animado todavía. El sarao que se está montando a la izquierda del PSOE no tiene desperdicio. O, mejor dicho, todo es desperdicio. En términos culinarios diríamos que la izquierda española está cocinándose en juliana. Una técnica de cocina que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas, con ayuda de un cuchillo.

La falsa democratización de los partidos de izquierda y centroizquierda a través de las pantomimas de primarias. Y el abandono de la democracia representativa por la asamblearia lleva a estos partidos a crear Cesares y mini-caudillos, con más o menos labia, que asumen todo el poder orgánico con una clara tendencia a la mediocridad. Sin embargo, los partidos de derechas y centro derecha saben manipular mejor sus procesos de primarias para que nada cambie cambiando todo.

