Valencia Basket gana con suspense en La Fonteta

El Valencia Basket ganó con mucho suspense (94-92) ante el San Pablo Burgos en la jornada 18 de la Liga Endesa para mantener su buena racha, mientras que BAXI Manresa ganó a domicilio al Cafés Candelas Breogán (71-80) y MoraBanc Andorra sumó su tercera victoria seguida en liga.



El equipo 'taronja' se adjudicó su octava victoria en los últimos nueve partidos ligueros no sin sufrir ante el equipo burgalés, que tuvo la prórroga en los tiros libres que falló Benite. La Fuente de San Luis apretó para ver a su equipo de manera provisional en el 'Top 4' de la tabla, con su duodécimo triunfo.



El cuadro local comenzó mejor, pero no tardó en plantar cara el Burgos, que tuvo a Vlatko Cancar (22 puntos y 8 rebotes) y Goran Huskic (15 y 9) como mejores hombres. Tras el descanso volvió a intentar la escapada el Valencia, pero la igualada llegó hasta ese agónico desenlace que sonrió a los 'taronja'. Will Thomas lideró a los suyos, junto a Bojan Dubljevic y Mike Tobey.



Rafa Martínez se convirtió en el máximo anotador histórico del Valencia Basket en la Liga Endesa, superando los 3.647 puntos de Brad Branson. Los de Burgos vieron al menos el respiro de la derrota después del UCAM Murcia, que se queda penúltimo, ante un MoraBanc que sigue enchufado, con tres victorias seguidas (67-77). Tecnyconta Zaragoza ganó en la prórroga al colista Delteco GBC (73-78).



Además, la conexión entre Lalanne (16 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración y Fisher (18 puntos, 7 asistencias y 26 de valoración) llevó al BAXI Manresa a su décima victoria de la temporada, olvidada la lucha sin premio por estar en la Copa del Rey, superando en su visita a Lugo al Cafés Candelas Breogán (71-80).