El Sevilla aniquila al Levante y el Valencia golea al Villarreal

domingo, 27 de enero de 2019, 09:11 h (CET) El Sevilla mantuvo su buen momento a costa de un Levante fulminado en la segunda parte del Ramón Sánchez Pizjuán (5-0), en una jornada 21 de LaLiga Santander este sábado en la que el Valencia dio otro paso más en su recuperación en el derbi contra el Villarreal (3-0) y el Leganés empató con el Eibar (2-2).



El cuadro andaluz afianzó su condición de 'equipo Champions' tras golear al Levante en una mañana pletórica para los nervionenses (5-0). El cuadro de Pablo Machín volvió a mostrar la gran comunión que mantiene con su feudo y le bastó la segunda mitad para aniquilar a su rival. Los cinco goles llegaron en el acto final.



Ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades, pero fueron los locales quienes llevaron la iniciativa en todo momento. Doce tiros a puerta a favor del Sevilla y uno solo para los granotas. A los tres minutos de la reanudación, Ben Yedder marcó el 1-0 en un balón cruzado que superó a Oier por debajo de las piernas. El tanto adormeció a un pobre Levante.



Los de Paco López hincaron la rodilla mucho antes de lo que decía el marcador. Sin embargo, el segundo gol de la mañana terminó por condenar a los valencianos. Esta vez fue André Silva quien perforó las redes, el noveno gol en su cuenta esta temporada. Diez minutos después el 'Mudo' Vázquez se sumó a la fiesta ante la impotencia levantinista.



El cuarto llegó de penalti, obra de Sarabia, y el quinto también fue a consecuencia de una pena máxima. Franco Vázquez se dispuso a lanzar desde los 11 metros, pero el Sánchez-Pizjuán comenzó a corear el nombre de Quincy Promes. El holandés falló, pero el rechace le dio la opción de rubricar un gran partido, igual que su equipo, que mantiene el pulso de perseguidores en la cabeza liguera.



Mientras, el Valencia se llevó el derbi de la Comunidad en Mestalla contra un 'submarino' que sigue sin ofrecer signos de mejora con Luis García Plaza. El cuadro amarillo, con ocho partidos sin ganar, vio pronto empinarse otro partido. Diakhaby hizo el 1-0 con ayuda del VAR a los cuatro minutos y la defensa visitante siguió muy gris. Con poco, el Valencia tuvo las mejores llegadas, con otra de Cheryshev y un disparo de Parejo.



Los de Marcelino volvieron intensos en la reanudación y el jugador cedido por el Villarreal sentenció a los amarillos. Cheryshev hizo el 2-0 en una pérdida de Iborra y después de otro aviso de Santi Mina al palo. Los de García Plaza crecieron a base de la posesión y buenas internadas por las bandas, sin gol en sus delanteros. Volcado el rival, Rodrigo hizo el 3-0, que aviva la lucha 'che' por Europa y compromete una semana más el futuro de un Villarreal en descenso.



EN-NESYRI RESCATA AL LEGA EN BUTARQUE

Por su parte, en el Municipal de Butarque, el marroquí En-Nesyri acudió al rescate del Leganés para lograr al menos un punto frente al Eibar (2-2). Los pupilos de Mauricio Pellegrino perdían 0-2 al descanso y en la segunda mitad pudieron incluso haber ganado el partido. Un doblete del africano cambió por completo la buena primera mitad de los armeros.



El cuadro eibarrés se adelantó en un córner que cabeceó Kike García con gran contundencia. El tanto espoleó a un Eibar que creció con el paso de los minutos. Para colmo de los pepineros, Joan Jordan marcó un auténtico golazo de falta desde casi 30 metros. El gol castigó en demasía a un Lega que esperó al segundo asalto para igualar fuerzas.



Apenas necesitó medio minuto para recortar distancias en una acción personal de En-Nesyri, que bailó a Bigas antes de batir a Dmitrovic, que regresó este sábado tras su lesión. El conjunto blanquiazul despertó con su mejor fútbol y encontró el segundo en un cabezazo del exariete del Málaga. El centro fue obra de Bustinza, que celebró su renovación con una asistencia sobresaliente.



A partir de ahí, el Lega contemporizó y jugó con el cronómetro, consciente de que el punto tampoco era tan malo habiendo llegado al descanso sin apenas esperanzas. Cucurella lo intentó en un par de ocasiones y también probó suerte Braithwaite, de los mejores en el cuadro local, pero el 2-2 no se movió. El Lega se queda decimoquinto y el Eibar, décimo.

