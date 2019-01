Logitech, nuevo patrocinador de la LEC 2019, de Riot Games Comunicae

viernes, 25 de enero de 2019, 12:35 h (CET) La marca suiza lanzará una serie de productos diseñados para la máxima competición europea de League of Legends El nuevo formato de la máxima competición continental europea de Riot Games, la League of Legends European Championship (LEC) arrancó el pasado 18 de enero con un ritmo trepidante y partidos llenos de sorpresas. Ahora, durante la segunda semana de competición, una nueva marca multinacional se suma a la lista de patrocinadores confirmados de este gran torneo (junto a firmas como Shell y Kia, que ya comunicaron su adhesión a la lista de sponsors la semana pasada). Se trata de Logitech G.

La compañía suiza Logitech G, especializada en el diseño y manufactura de dispositivos electrónicos y de computación, se convierte en patrocinador oficial de la LEC en sus dos splits, de primavera y verano (Spring and Summer splits).

Si bien la relación de la marca como parte del ecosistema de aliados naturales de Riot Games, es longeva y ha sido promotora o colaboradora de numerosos equipos de League of Legends, ahora Logitech G comunica que proveerá los teclados, ratones y alfombrillas de la LEC para toda la temporada 2019.

No es la única novedad, ya que Logitech G lanzará, en un futuro muy próximo, una nueva línea de productos específicamente diseñados junto a League of Legends, que cualquier aficionado podrá adquirir en los canales de distribución habituales.

Asimismo, Logitech G patrocinará un nuevo espacio en las retransmisiones de la LEC, Play by Play, un formato que permite a los fans analizar en profundidad diversos movimientos clave en las partidas de la jornada.

Por último, la firma apadrinará una ocasión única para los seguidores de la LEC: un concurso que dará a los fans la ocasión de competir, en el mismo espacio que los profesionales, durante una de las finales presenciales de la LEC en Europa (en breve se anunciará más información sobre estas ubicaciones y fechas).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.