TL travel: Una herramienta ideal para el turismo en Canarias

viernes, 25 de enero de 2019, 11:29 h (CET) Nace Travel2scape, un proyecto ambicioso de la empresa canaria TL Travel en la que se ha creado un portal donde se puede organizar al completo todas las vacaciones gracias a su impresionante motor de búsqueda de vuelos y hoteles basado en los parámetros que más interesen a los clientes TL travel ha pensado en todo lo necesario para crear un portal que compita directamente con la gran hegemonía de Booking. Y de esa idea ha nacido Travel2Scape, una opción tan interesante como reunir en un mismo portal las reservas de la mayoría de casas rurales que darán unas vacaciones únicas en islas como El Hierro, La Gomera o La Palma etc. O también reservar en un hotel después de haber encontrado el vuelo que mejor se adapte a las necesidades de cada viajero.

Todo ello sin salir del portal; de eso trata Travel2scape. Pensar en una agencia con más de 20.000 hoteles dispuesto a ocupar el podio de la innovación turística en Canarias suena interesante. Por ello, Travel2Scape, el portal creado por TL travel, se ha encargado de acercar un poco más a los usuarios a todo esos hoteles comprometidos con las vacaciones de todas las personas.

Una web de reservas en la que sin salir de ella se puede realizar desde la reserva del vuelo, hasta el hotel y el traslado. "Así, Travel2Scape ha conseguido mejorar el servicio de un gigante como es Booking, llegando a acuerdos exclusivos con hoteles que harán ahorrar en las vacaciones", afirman.

Una opción más que interesante para cualquier persona que quiera organizar su viaje y no tenga que estar constantemente saliendo y entrando en páginas webs para comparar o reservar cualquier cosa.

Además, muchos grandes hoteles se han mostrados comprometidos con la empresa y ofrecen grandes precios solo por estar en ese portal, por lo que no es solo una opción cómoda, sino también de ahorro.

Una opción canaria vs Booking

La innovación en el sector turístico en Canarias se ve reflejada en este grandísimo y ambicioso proyecto que logrará reunir bajo una misma premisa a todos los hoteles del mundo, comenzando por las islas Canarias. Travel2scape es una opción increíble, consiguiendo perfeccionar e integrar motores de búsqueda y de reserva de forma independiente, alcanzando acuerdos y compromisos con grandes compañías turísticas.

Sin ir más lejos, cuenta con un experimentado equipo en el sector turístico que cuenta con el apoyo y la colaboración de compañías hoteleras punteras.

Un proyecto ambicioso que pretende competir de 'tú a tú' con el gigante Booking y que será sin duda alguna la primera opción de muchas personas que quieren acudir a la comodidad de sus vacaciones desde el primer momento en que las organizan.

