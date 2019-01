ExpoBeauty & Wellness llega a Barcelona y cautiva la atención del sector belleza y bienestar Comunicae

viernes, 25 de enero de 2019, 10:31 h (CET) Chez Flo se une a TubellezApp.com, la plataforma de reservas de tratamientos de belleza y salud de modo online, y convocan una edición innovadora del evento ExpoBeauty & Wellness en pleno centro de Barcelona los días 9 y 10 de febrero. Además este acuerdo ha sido cerrado con Wonder World Media, agencia de marketing y comunicación con sede en Barcelona, que se ha convertido en su nuevo partner oficial y cuya función es apoyar a los profesionales del sector y ayudarles crecer con tarifas imbatibles Hay una previsión de más de 500 asistentes que se beneficiarán de todas las ofertas en tratamientos de belleza y bienestar, in situ y a precios low cost. Se prevén más de 40 expositores (centros y profesionales) cuya diversidad será notable. Entre ellos cuentan con servicios de terapias naturales, peluquería, barbería, quiroprácticos, fisioterapeutas, entrenadores personales, distribuidores independientes de Nu Skin etc.

También dentro de los productos de belleza habrá una sección dedicada a gamas basadas en productos naturales. Por otro lado, el sector moda no podía quedarse atrás y también se ha apuntado al evento para ofrecer las nuevas tendencias de la temporada.

A menos de una semana de que se abra la inscripción para que los profesionales puedan ofrecer sus servicios con su propio Stand, las plazas se están agotando. Entre los profesionales que apoyan la iniciativa se cuentan Sansafitness, Thuya, peluqeriastyle, Fisioesmou, centre terapéutico Sant Pau, Re-inventat etc.

A su vez, se contará con la presencia del mago Zelig, el cual animará la velada sorprendiendo a los visitantes y creando un espacio de diversión.

Esta convocatoria que une clientes y proveedores de dicho mercado, sigue creciendo, y esta vez, promete sorprender de nuevo con una nueva fórmula. Que hará de este evento una experiencia única.



El punto de encuentro está diseñando para dar a promover diferentes centros de cuidado y bienestar, fomentar el networking estratégico, recibir información de productos innovadores y disfrutar de un ambiente inmejorable. En esta celebración van a contar con la presencia de profesionales del espectáculo y catering que harán de la experiencia de consumo también una experiencia sensorial.

CONVOCATORIA DE PRENSA: sábado día 9 de febrero a las 13h, para entrevistas confirmar a prensa@expobeautyandwellness.com

EXPOSITORES/PROFESIONALES: para reservar Stand mediante mail a reservas@expobeautyandwellness.com

Evento: ExpoBeauty & Wellness

Días: 9 y 10 de febrero

Lugar: Carrer del Bruc 147 (paradas de metro: Diagonal o Verdaguer)

Horario del sábado: 11h a 20h

Horario del domingo: 11h a 18h

Hora de la convocatoria de prensa: 13h del sábado.

