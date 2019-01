España es el principal destino de las inversiones latinoamericanas en Europa Se ha convertido en la puerta de entrada principal de las empresas latinas al mercado europeo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de enero de 2019, 12:48 h (CET) España es uno de los principales destinos de la inversión latinoamericana -solo superado por Estados Unidos fuera de la región-, y se ha convertido en la principal puerta de entrada de las empresas latinas al mercado europeo.

Esta es una de las conclusiones del informe Global LATAM -México elaborado por ICEX-Invest in Spain con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, que se ha presentado este miércoles en la jornada: “Hacia una nueva realidad de la internacionalización de las empresas latinoamericanas” en Casa América. El informe tiene como objetivo analizar las nuevas tendencias en la internacionalización de las empresas y el capital latinoamericano, y su periodicidad será anual. El siguiente país de análisis será Brasil.

La IED latinoamericana en España alcanza los 39.490 millones de euros (que ascienden a 57.000 millones de euros si incluimos las inversiones en holding o ETVE), 168 proyectos greenfield y más de 100 operaciones de participación accionarial.

En la inauguración, la consejera delegada de ICEX, María Peña, ha destacado que “en los últimos años hemos asistido a una consolidación de la internacionalización de las empresas latinas”. “El número de empresas con inversiones exteriores se ha multiplicado y proceden de países más allá de los tradicionales emisores de IED como Brasil, México y Chile. Asimismo, sus operaciones abarcan prácticamente todos los sectores de actividad”, ha añadido.

Por su parte México, con un acumulado de 29.591 millones de euros, es el primer inversor latinoamericano en España, y el quinto mayor inversor a nivel mundial, por delante de países europeos como Alemania o Países Bajos.

La inversión latinoamericana en España, liderada por las empresas mexicanas, está conformada por multitud de firmas que operan en la totalidad de los sectores económicos. De este modo la relación de inversión bilateral de España-América Latina parece haber superado la fase de unidireccionalidad derivada del desembarco de las multinacionales españolas en la región; está aumentando el número de empresas latinas que está invirtiendo en España y pasando a formar parte importante del tejido productivo español. Además, cada vez un mayor número de empresas internacionalizadas son pymes de servicios, firmas tecnológicas o fondos de capital privado que están invirtiendo a nivel global.

México, explosión inversora en la última década México es el protagonista del primer número de Global LATAM de una serie de seis informes. La explosión de las inversiones latinoamericanas en el exterior es un fenómeno muy reciente. Actualmente la IED mexicana en el exterior es 22 veces mayor a la registrada en el año 2000, alcanzando los 180.057 millones de dólares, habiendo crecido a un ritmo considerablemente superior a la inversión mundial durante los últimos años.

La internacionalización de las empresas mexicanas es resultado de la apertura de México durante las últimas décadas –particularmente a partir de la firma del TCLAN en 1994- y de la necesidad de expansión de las firmas para desarrollar ventajas competitivas.

También es reseñable el hecho de que las empresas mexicanas presentan una muy elevada concentración geográfica por países de destino. Entre siete y ocho de cada diez dólares de inversión exterior se dirigen a su mercado natural, esto es, la propia región latinoamericana, y a Estados Unidos.

El país norteamericano cuenta con grandes empresas altamente internacionalizadas en sectores primarios como en alimentación (Bimbo, Gruma, Sigma) y materias primas (Pemex, Cemex, Grupo México), y también en servicios (América Móvil, Grupo Elektra y Cinépolis), sector en el que está proliferando un gran número de operaciones de inversión en los últimos años. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha salido pese a la recuperación Los países pobres pierden 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales cada año por la evasión de las grandes empresas y fortunas Más de la mitad de la población declara sentirse orgulloso de ser español En Catalunya y Euskadi hay un el 30% que únicamente se identifica con la comunidad Los españoles suspenden en inglés Los andaluces, los que peor nivel de inglés tienen en España Ibiza: un paraíso del Mediterráneo con villas de ensueño Tanto la capital como su casco histórico atraen a muchos a explorar o entretenerse al transitar por sus rutas arquitectónicas Operación Chamartín (XLVI) Modificaciones y novación del Contrato