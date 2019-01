Mister Scooter revoluciona el mercado del alquiler de motos en Mallorca Comunicae

viernes, 25 de enero de 2019, 08:31 h (CET) La empresa balear ha logrado posicionarse como una de las mejores en el negocio del alquiler de motos en Mallorca, puesto que ofrecen un producto basado en primeras marcas en el sector de motociclismo y con unos de los servicios y tarifas más económicas de la isla Mister Scooter lleva desde su creación en 2012 ofreciendo servicios nuevos y actualizados a las necesidades latentes de cada momento. Es por este motivo, que a día de hoy, ha logrado ser un referente en el sector del alquiler de motos.

La empresa ubicada a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Mallorca, en una avenida de la más céntrica, ofrece todos sus servicios tanto a particulares como a empresas. Además, recientemente ha ampliado su actividad al sector del alquiler de motos para las empresas especializadas en reparto a domicilio.

La filosofía de la compañía se fomenta en dedicar todo su saber en la plena satisfacción de sus clientes y en conseguir precios sin competencia. Un ejemplo de ello es que por tan sólo 149€ al mes pueden contratar su moto y empezar una actividad sin preocuparse de nada más que seguir prestando servicios a los clientes.

Mister Scooter se preocupa por sus clientes, y por esto incluye el mantenimiento total, la puesta a punto, cambio de neumáticos y el baúl de reparto sin costes extra.

Por un plus adicional en su cuota mensual, los clientes pueden beneficiarse también de la nueva opción que han lanzado: una moto de sustitución.

Con todo el recorrido que han realizado, Mister Scooter puede presumir ser una empresa reputada para alquilar una moto en Mallorca al tener muy buenas prestaciones y tarifas tanto para particulares como para empresas.

Su flota de 125cc, siendo de última generación, permite al viajero disfrutar de un viaje placentero alrededor de Mallorca, descubriendo maravillosos rincones, playas y calas que ofrece la preciosa isla.

Disponen de un personal multilingüe siempre dispuesto ofrecer las mejores rutas de Mallorca para descubrir las playas más bonitas y escondidas donde únicamente se puede llegar andando o con 2 ruedas.

Sin embargo, Mister Scotter no se queda aquí. Además de todos estos productos también optan por ampliar su catálogo y alcanzar más sectores con servicios como:

Transfer gratuito desde su llegada al aeropuerto de Mallorca: Dan la opción a los usuarios de solicitar ser recogido en el aeropuerto de Mallorca para llevarles a la oficina. Es una prestación sin coste que no deja indiferente a los clientes. Servicio disponible para las reservas anticipadas.

Transporte de Maletas: un servicio novedoso que permite facilitar el traslado al hotel sin cargar la moto con excesos de bultos. De este modo ayudan a los conductores a circular con la tranquilidad y seguridad necesarias para disfrutar las vacaciones, sabiendo que el equipaje les espera en su destino.

Por otro lado, este año 2019 se caracterizará por las novedades. Será posible alquilar patinetes eléctricos de uso convencional, no compartidos y a precios económicos.

Mister Scooter ha decidido no quedarse atrás y por ello lanzarán el servicio de alquiler de patinetes eléctricos en Mallorca. Estos se podrán contratar por horas, días, semanas, incluso por meses.

Consciente de la problemática de los alquileres compartidos en diferentes ciudades de España, lo que provoca un descontento generalizado por parte de la población, MisterScooter opta para un alquiler sostenible con un solo y único usuario.

Los requisitos son: ser mayor de 18 años y llevar como mínimo la licencia de ciclomotores o carnet de conducir. Todo esto permitirá un uso consciente sin exceso y con responsabilidad por parte del conductor del patinete. Además, marcas tan conocidas como Xiaomi están disponibles en la flota de alquiler de patinetes eléctricos.

