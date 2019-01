Fran; un gran tipo Algunos espacios nos reconcilian con la televisión Manuel Montes Cleries

viernes, 25 de enero de 2019, 11:35 h (CET) Como otros tantos mayores disfruto cada día con un programa de televisión que lleva en sí todos los elementos necesarios para considerarse excelente y dentro de los cánones clásicos: formar, informar y entretener.

Por eso lleva tanto tiempo en antena. Un presentador simpático, inteligente, poco ampuloso y cercano, sirve de nexo de unión con unos participantes cultos, de una memoria prodigiosa y de una capacidad de reacción inmediata. Encima son arropados por gentes de la cultura y el espectáculo que dan variedad a la primera parte del programa.

La segunda parte del mismo, el rosco maldito, nos pone a prueba a todos los “enterados” que presumimos de saberlo todo (como dice un amigo mío, sabemos hasta quién era aquel legionario de la canción). Ahí caemos como chorlitos. Llegamos a un par de decenas de respuestas, como mucho, y… nada más.

Últimamente hemos tenidos dos jóvenes que se salen del común de los mortales. El primero: David Leo García, malagueño, hijo de un viejo amigo mío, nos dio una lección magistral a lo largo de todo su paso triunfal por el programa. El segundo: Fran González, un joven biólogo asturiano (29 años), con un aspecto de “poquita cosa”, sin parecerse ni por el forro al estereotipo de los chicos que pululan por la televisión en busca de fama, nos ha demostrado una simpatía y un conocimiento de todos los palos, encomiable. Sabe de música clásica y ultramoderna, de historia y de geografía, en fin lo que podemos denominar como un “Pitagorín”.

Pero lo que más me ha asombrado ha sido su sencillez. Sus lágrimas del final, reconociendo el esfuerzo y la voluntad como fuentes de su vida, su cercanía a los compañeros (en una ocasión dejó de contestar a una pregunta que sabía para beneficiar a su contrincante), en fin un buen concursante para un excelente concurso y un excepcional presentador: Cristian Gálvez.

¿Qué tiene esto que ver con los mayores del segmento de plata? Pues que me parece un excelente ejercicio para realizarlo en familia, especialmente con los jóvenes. La mente se regenera, tiramos de enciclopedia y liamos con el tema a los adolescentes. ¡Qué más se puede pedir! Enhorabuena Fran, eres un crack.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

