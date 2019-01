Furor Amarillo, una nueva fórmula para las Despedidas de Soltero Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 16:26 h (CET) Furor Amarillo hereda su nombre del famoso programa japonés que se hizo famoso a principios de los años 90 donde muchos de sus participantes se veían obligados a competir tratando de superar varias pruebas cada cual más original y rocambolesca De unos años para aquí, ha surgido la moda de celebrar las despedidas de soltero en León.

"En los últimos años, nos visitan de toda España para celebrar su despedida de soltero en nuestras instalaciones. Lo más común es que nos digan que no han visto nada igual. Y es que es como jugar a varias actividades al precio de una sola. Eso les encanta. Por un lado nos agradecen la originalidad y variedad de nuestra propuesta, y por otro lado, aprecian la calidad de las instalaciones y de nuestros equipos. Somos pioneros en España. No hay nada parecido a lo que ofrecemos a nuestros clientes" dice Carlos Díaz Moro, responsable de Furor Amarillo.

Lo que se suele buscar en una despedida de soltero (o de soltera) es algo original, diferente y muy divertido. Las ideas nuevas para sorprender al novio y al resto de amigos son la receta perfecta para el triunfo. Y como recuerdan desde Furor Amarillo, "no hay nada mejor que ir a jugar todos juntos a Furor Amarillo y salir con una sonrisa y buenos recuerdos".

En el famoso programa Humor Amarillo, para conseguir risas del público era necesario que las pruebas estuviesen diseñadas para que los participantes se estrellaran, se cayeran o golpearan constantemente hasta que no les quedase un solo resto de dignidad.

Furor Amarillo coge la idea pero la adapta a los nuevos tiempos, a todas las condiciones físicas y edades. Se han incluido laberintos de combate láser y pruebas tecnológicas. Con la idea original en mente y pensando en conservar la salud de los participantes, las pruebas se han mejorado y humanizado. Se han diseñado atracciones propias como puede ser 'Misión Imposible' donde has de ser capaz de atravesar un pasillo lleno de rallos láser sin tocar ninguno de ellos.

Con las actividades adaptadas y mejoradas se asegura una experiencia única e irrepetible. Para ello, se dispone de un local completamente acondicionado en pleno centro de León, con zonas preparadas para las actividades y juegos, con revestimientos y protecciones especiales de suelos, paredes y columnas y cumpliendo las más estrictas homologaciones y certificados de seguridad.

Y es que en palabras de su fundador: "lo bueno de Furor Amarillo es que su Gymkana está diseñada para todo tipo de público. De esta forma cualquiera puede disfrutar plenamente sea cual sea su edad o condición física. La diversión de todos los participantes está asegurada, ya sea para los que les gusta la acción en primera línea o de los que prefieren reservarse y quedarse más bien en segunda. Todo el mundo que participa se escacharra de risa y se lleva un valioso recuerdo y una experiencia que sin duda alguna hace de Furor Amarillo la mejor opción si se busca celebrar una despedida de soltero. O un cumpleaños. En realidad, cualquier excusa es buena para venir con los amigos a pasar un buen rato".

Furor Amarillo consiste en un recorrido de unas dos horas de media donde los participantes van compitiendo y pasando por varias estaciones y pruebas. Algunas de ellas por ejemplo, los 'Caballos Locos' el 'Tiro al Pollo', 'Duelo en el Foso de equilibrio' o 'Lucha de Sumo', 'Bolos Humanos' y el 'Duelo en la Mazmorra'. Sin olvidarnos del 'Boxeo Gigante' y el 'Push Wall' o 'Twister Box'.

Furor Amarillo también dispone de actividades de habilidad, ingenio y estrategia como lo son el 'Light Hunter' el 'Saco de Habilidades', 'Misión Imposible' o 'Combate Láser con armas SATR'.

Debido a su originalidad y a que se combinan muchas actividades en una misma aventura resulta tremendamente festivo, completo y dinámico, y sobre todo, la mejor opción para llevarse un recuerdo inolvidable en buena compañía. De esta forma, el novio sabrá que dispone de los mejores amigos del mundo.

Para completar la experiencia, Furor Amarillo dispone de un bar diferente donde se puede recuperar fuerzas comiendo las mejores pizzas caseras y participando en un juego interactivo de preguntas llamado Dr Why.

Según Borja, responsable de las instalaciones: "cada día hay más gente que busca algo diferente para su despedida de soltero. Como ejemplo, estamos empezando a tener despedidas de soltero mixtas. Son amigos del novio o la novia que deciden celebrar la despedida haciendo cosas juntos. Incluso, estamos teniendo despedidas de casado. Son grupos de amigos o amigas que quedan para pasar un rato de risas y hacer que el recién divorciado o divorciada se olvide por unas horas de su desgracia. De esta forma se dará cuenta que tiene unos amigos con los que pasar buenos ratos, y en cualquier caso, cerrar etapas con la ayuda de sus amigos y de la forma más alegre posible que es compartiendo una genial experiencia juntos".

Por lo visto, las despedidas de casado son una nueva modalidad que cada vez están cobrando más protagonismo. Porque, si se celebra la boda, parece lógico que también se pueda celebrar el divorcio. Sobre todo, si dicho divorcio supone una liberación. Y si no lo es, al menos tratar de distraerse disfrutando de aventuras geniales y divertidas con los amigos.

Como conclusión, Furor Amarillo es la referencia tanto para celebrar una despedida de soltero como para pasar un buen rato con los amigos. Cada fin de semana León se llena de grupos de amigos celebrando su despedida de soltero y todos tienen algo en común, conocen o han oído hablar de Furor Amarillo. Y es que las despedidas de soltero se pueden celebrar en cualquier parte de España, pero no todos los puntos de la geografía tienen algo tan divertido y original. Así lo trasmiten desde Furor Amarillo : "hemos creado algo único y estamos orgullosos de ello. Decenas de personas de todas las partes de España vienen a León a celebrar su despedida de soltero en parte porque tienen algo tan divertido que hacer. Y eso es sinónimo de que lo estamos haciendo bien".

