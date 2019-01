Las tendencias que marcarán el sector del diseño este 2019 por Escuela Europea de Tecnología y Comunicación Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 15:54 h (CET) Como cada inicio de año los gurús del diseño gráfico prevén lo que será tendencia a lo largo de la temporada. 2018 estuvo marcado por el estilo retro, colores vivos, fotografías icónicas e ilustraciones con líneas sencillas pero creativas. Desde la Escuela Europea de Tecnología y Comunicación analizan qué marcará el 2019 Como ya viene siendo tradicional, es a principios de año cuando los gurús del diseño gráfico prevén las tendencias que aparecerán o se instalarán a lo largo de la temporada. Si 2018 estuvo marcado por el estilo retro, colores vivos, fotografías icónicas e ilustraciones con líneas sencillas pero creativas, 2019 no se puede quedar atrás.

Según los especialistas en diseño gráfico de la Escuela Europea de Tecnología y Comunicación esperan una tendencia similar para este 2019. Destacan las composiciones con contrastes de color pronunciados, tipografías grandes que capten la atención, degradados, ilustraciones artesanales y fotografías anónimas.

Los colores pasteles seguirán siendo la paleta favorita de los grandes diseñadores. Tal y como explican en la Escuela, especializada en másteres y posgrados sobre comunicación y diseño web, predominará el uso de pasteles opuestos entre si. Grandes empresas tecnológicas como Spotify y Facebook ya están utilizando este tipo de estética.

Además, destacan el uso de degradados para aportar un efecto impactante a la vista. Desde la escuela afirman “debemos perder el miedo a utilizar colores que se repelen. Con ello se consigue una imagen rompedora y directa”.

En el panorama digital se prevén títulos grandes y marcados. Que tengan la suficiente potencia y fuerza para decirle al usuario o visitante 'sigue leyendo'. Para ello, Escuela Europea de Tecnología y Comunicación apunta que la letra bold obrará para conseguir tal resultado.

Por otro lado, la Escuela de negocios destaca el uso de fotografías de autor e ilustraciones hechas a mano como imágenes predominantes. Explican que la fotografía anónima y espontánea aporta frescura y creatividad al diseño. Por ello, la ilustración no digital cobra protagonismo, ya que denota dinamismo al trabajo final.

