SouthSummit aterriza en HongKong para unir los ecosistemas emprendedores europeo,latinoamericano y asiático

La fundadora de Spain Startup-South Summit, María Benjumea, ha transmitido en Jumpstarter, una plataforma patrocinada por Alibaba Entrepeneurs Fund, el posicionamiento de España como puerta de entrada en Europa para el ecosistema emprendedor latinoamericano y asiático Hong Kong es uno de los ecosistemas emprendedores que más ha crecido en los últimos años. En concreto, las startups creadas en los último cinco años en la ciudad han aumentado en un 146%, según datos de StartMeUp. Estas cifras demuestran que se trata de uno de los mercados más dinámicos y con mayor potencial de todo el mundo. Allí se ha celebrado esta semana el encuentro StartMeUp Festival 2019, donde María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, ha participado como ponente en Jumpstarter, uno de los eventos celebrados en el contexto del encuentro.

Precisamente, con el fin de aunar fuerzas y establecer una conexión entre los mercados de los continentes europeo, latinoamericano y asiático, María Benjumea ha participado en la conferencia ‘Connecting Hong Kong and European Startup Ecosystems: Open Innovation Opportunities for Startups and Corporates’. Durante su intervención ha destacado la importancia y necesidad de cooperación entre los tres continentes: “las oportunidades que ofrece el mercado asiático para las startups son infinitas y no se pueden desaprovechar. Debemos prestar atención a los ecosistemas emprendedores de Asia y aprovechar las oportunidades que ofrecen a las startups de otros países. Desde Spain Startup-South Summit queremos convertirnos en el puente de conexión que una los mercados europeo, latinoamericano y asiático, y tenemos la firme apuesta este 2019 de sumar fuerzas para generar un win-win para todos”.

Jumpstarter, patrocinado por Alibaba Entrepreneurs Fund es una plataforma que anima a todos los emprendedores a arriesgarse para conseguir sus objetivos en la ciudad de Hong Kong. Se trata de la primera plataforma centrada exclusivamente en mostrar el gran talento que existe, así como las infinitas oportunidades de networking del gigante asiático. Entre sus objetivos prioritarios están el reunir a empresarios, grandes corporaciones, inversores y el público, para convertir a Hong Kong en un hub líder en tecnología e innovación global.

Hong Kong, como el principal centro financiero internacional de Asia, proporciona la combinación perfecta a los emprendedores para fundar su startup: ubicación estratégica, infraestructuras disponibles, ventajas fiscales y comerciales, y sobre todo, un ecosistema joven y vibrante en crecimiento. De hecho, la ciudad ha sido clasificada como el quinto ecosistema emprendedor que más rápido ha crecido en el mundo según un informe de WHub y de él ya han salido seis unicornios (SenseTime, WeLab, Lalamove, Tink Labs, BitMEX y Klook).

Esto han sido simplemente los primeros pasos del ecosistema, con su sólida red de incubadoras y aceleradoras, business angels y fondos de venture capital, así como los numerosos programas respaldados por el gobierno y encuentros para conectar a los diferentes actores, se pueden tener grandes expectativas sobre el futuro del ecosistema emprendedor de Hong Kong.