AleaSoft: El mercado eléctrico ibérico marca los precios menores de Europa por una producción eólica récord

jueves, 24 de enero de 2019, 15:59 h (CET) Mientras los mercados de electricidad del resto de Europa registraban los precios más altos de los últimos meses por la ola de frío, el mercado ibérico alcanzaba una producción eólica récord que, junto con temperaturas más moderadas, registraba los precios más bajos del continente Mercados eléctricos europeos

La ola de frío en Europa ha tocado fondo y en muchos mercados eléctricos ha dejado precios récords de varios meses e incluso un récord de dos años en el mercado alemán. Los precios de los principales mercados europeos para el jueves 24 de enero superan los 80 €/MWh, alentados por el aumento de la demanda a causa de las bajas temperaturas y combinado con una producción eólica discreta en la mayor parte del continente. Incluso el mercado Nord Pool de los países nórdicos, con los precios habitualmente más bajos, ha superado los 60 €/MWh y ha registrado para el 24 de enero un precio de 68,65 €/MWh. Durante la ola de frío, las temperaturas en Alemania han estado 5,1 °C por debajo de la media histórica, y 3,3 °C en Francia. A partir del sábado, las temperaturas ya comenzarán a subir, pero las previsiones a medio plazo indican que el mes de febrero continuará siendo frío y seco en el norte de Europa.

Por su lado, durante la ola de frío, el mercado ibérico MIBEL de España y Portugal ha registrado los precios más bajos del continente. En la Península Ibérica no se han alcanzado temperaturas tan frías como en el norte del continente y, gracias a un importante incremento de la producción eólica, los precios se han mantenido alrededor de los 60 €/MWh. El volumen de producción eólica negociado en el mercado diario OMIE para el 23 de enero fue de 382,1 GWh, el segundo valor más alto de la historia del mercado. Y en cuanto a la energía eólica finalmente producida, con datos provisionales del balance eléctrico de Red Eléctrica de España (REE), el 23 de enero registró un récord con 376 GWh producidos, superando el anterior récord del 12 de febrero de 2016 con 365 GWh.

La situación de precios más bajos en el mercado ibérico que en el centro del continente define el flujo de las interconexiones entre España y Francia en sentido exportador hacia el país galo. El volumen de electricidad programado a exportar hacia Francia para el día 24 de enero es de 56,2 GWh y ni un solo GWh a importar, unos valores que no se veían desde marzo de 2018.

Futuros de electricidad

Las previsiones estacionales indican que el mes de febrero será todavía frío y seco en la parte norte del continente, afectando de pleno mercados importantes como el Nord Pool de los países nórdicos, el mercado británico, el alemán y el francés. La falta de precipitaciones que afectará la producción hidroeléctrica y las temperaturas bajas que afectarán a la demanda de electricidad han presionado al alza los precios de los futuros de electricidad de los mercados europeos en todos los horizontes. Los futuros de electricidad de Francia para el segundo trimestre se liquidaron ayer a 50,27 €/MWh, una subida del 4,4% en una semana, y 50,02 €/MWh en el mercado alemán, una subida del 5,1%.

Para el sur del continente, las previsiones para los próximos meses son menos dramáticas, con temperaturas más cálidas y más lluvia. Estas previsiones han desacelerado un poco la subida de los futuros de electricidad en el mercado ibérico OMIP que también han seguido la senda alcista del resto de mercados europeos. La subida del precio de los futuros para el segundo trimestre se ha quedado en un 2,7%.

Brent, combustibles y CO2

Esta semana, el precio de los futuros de petróleo Brent ha experimentado un retroceso del 2,6%, pero la tendencia alcista de este 2019 parece firme pese a la incertidumbre sobre el crecimiento global de la economía, pero sostenido por los recortes en la producción por parte de los países exportadores. El incremento acumulado desde que el precio tocó fondo a finales de diciembre es ya del 20,4%.

El precio de los futuros de gas y carbón europeos se están negociando a precios por debajo de los de la semana anterior, pero la tendencia da indicios de recuperación, alentados por las previsiones meteorológicas de persistencia de las bajas temperaturas en las semanas próximas. El precio de los futuros de gas TTF ha caído un 1,5% respecto a la semana anterior, y el del carbón API2, un 2,6%.

El precio de los derechos de emisiones de CO2 EUA alcanzó de nuevo el nivel de los 25 €/t el martes 22 de enero, aunque ayer miércoles 23 se quedó en 24,71 €/t. Esta recuperación del precio ha tenido lugar a pesar de que aun no hay un acuerdo sobre el Brexit y eso genera incertidumbre sobre la oferta de derechos que habrá en el mercado después de marzo.

España peninsular, producción eólica y fotovoltaica

La demanda de electricidad, según las estimaciones de AleaSoft, bajará un 0,3% esta semana del 21 de enero con respecto a la semana anterior. Pero lo que ha marcado la semana ha sido el récord de producción eólica del miércoles 23 que ha superado en un 3,0% el anterior récord del 12 de febrero de 2016. Este incremento de la producción eólica fue principalmente en detrimento de los ciclos combinados de gas, que tuvieron una producción un 77,2% menor que el miércoles anterior.

El incremento de la producción eólica de esta semana del 21 de enero respecto a la semana anterior será del 107,6% según las previsiones de AleaSoft para el resto de la semana. Para la semana siguiente, del 28 de enero, en AleaSoft se prevé que la producción se mantenga relativamente alta, aunque con un descenso del 7,7% respecto a esta semana.

La producción solar, que incluye tanto la solar fotovoltaica como la termosolar, se incrementará esta semana un 26,7% respecto a la semana anterior.

Las reservas hidroeléctricas continúan cayendo y se sitúan esta semana en 9671 GWh, un 41,5% de la capacidad total, y más de un 15% por debajo de la media histórica.

