Loro Parque presenta sus novedades en FITUR

jueves, 24 de enero de 2019, 08:19 h (CET) Como todos los años, la compañía aprovechará la ocasión para presentar todas sus novedades en el pabellón 9, stand 9D02 Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Loro Parque Fundación, Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden y Brunelli’s Steakhouse están presentes, un año más, en la prestigiosa Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra en Madrid con el fin de dar a conocer las novedades de los parques de ocio, entre otras primicias. Desde el 23 hasta el 27 de enero, se podrá visitar el stand de la compañía -9D02- en el pabellón 9, donde se podrá encontrar todo tipo de información, así como novedades y fotografías.

Loro Parque, el mejor zoológico del mundo por segundo año consecutivo

Reconocido como mejor parque zoológico del mundo por segundo año consecutivo, Loro Parque es una impresionante embajada animal que ofrece la experiencia única de conocer la vida silvestre como nunca antes, con especies y ecosistemas de los cinco continentes, desde la frondosa selva amazónica hasta los fríos paisajes de la Antártida. Así, los visitantes podrán descubrir las maravillas y la espléndida belleza del mundo natural sin necesidad de viajar a todos estos rincones del planeta.

Entre sus principales atractivos se encuentran las impresionantes y educativas presentaciones de Orcas y Delfines, así como el legendario ‘Loro Show’, además de los tímidos Pandas Rojos, los majestuosos Leones de Angola, o la reserva de papagayos más grande y diversa que existe en el mundo. Son novedad los Hipopótamos Pigmeos, cuyo nuevo hogar se adapta a la perfección a las necesidades de su especie, o los carismáticos Lémures de Cola Anillada, tan queridos por su trayectoria cinematográfica. También es novedosa la exhibición del Jardín Zen, un espacio inspirado en los jardines japoneses y en las majestuosas cordilleras de las montañas asiáticas que se puede apreciar en la exposición de ‘AquaViva’, hogar de las más espectaculares medusas.

Siam Park: el mejor parque acuático del mundo está en España

No hay duda: Siam Park es el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra, y está en España. Así lo ha confirmado el ‘Travellers’ Choice Award’, que Siam Park ha recibido durante cinco años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Siam Park es el único parque que ha logrado esta distinción tantas veces seguidas, y también el único que ha recibido este premio desde que TripAdvisor inaugurara la categoría de “parques acuáticos” hace cinco años.

Siam Park ha celebrado en 2018 su décimo aniversario y lo ha hecho a lo grande con la inauguración de dos nuevas y espectaculares atracciones. La primera, ‘Patong Rapids’, es una novedosa apuesta de Siam Park que rompe con todos los moldes superando a la ya increíble ‘Mekong Rapids’, que se desarrolla a través de 235 metros de longitud, incluyendo una zona de completa oscuridad. Con capacidad para 1200 personas por hora, reduce al mínimo el tiempo de espera para poder disfrutar al máximo de sus increíbles curvas y contracurvas, e incluye unos impresionantes discos que permiten experimentar una sensación única de velocidad y adrenalina. La segunda, ‘Coco Beach’ es una nueva zona infantil que permite a los más pequeños vivir grandes aventuras en compañía de su familia. Podrán disfrutar nuevas e increíbles sensaciones en la nueva piscina de olas de más de 1000 m2, adecuada para los pequeños de la casa, simulando las famosas ruinas de AngkorWat.

Poema del Mar, el espectacular acuario de Las Palmas de Gran Canaria

Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares del mundo, inaugurado en 2017, ha convertido a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una localización de interés estratégico para el turismo.

Así, con tan solo un año de su apertura, este gran acuario ofrece a sus visitantes una oportunidad única: hacer un viaje al océano más profundo con su exhibición ‘Deep Sea’, que cuenta con el cristal curvo más grande del mundo, con 36 metros de ancho y 7,35 de alto, así como 39 centímetros de grosor. Con una profundidad total del tanque de 8,5 metros y 5,5 millones de litros de agua, ‘Deep Sea’ permite observar, en un entorno inigualable, las maravillas de las profundidades de los océanos, y alrededor de 3.000 ejemplares de hasta 40 especies diferentes que nadan en sus aguas oscuras.

Loro Parque Fundación: 100% para la naturaleza

En el año 1994, Loro Parque consolidó su firme compromiso con la labor medioambiental a través de la creación de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción. Sus números y sus resultados hablan por sí solos: más de 19 millones de dólares estadounidenses invertidos en más de 160 proyectos en cinco continentes, y 9 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente.

Brunelli’s, tres años ofreciendo la mejor carne a este lado del Atlántico

El restaurante Brunelli’s, situado frente a Loro Parque, está de enhorabuena porque ha sido considerado como el “referente de las grandes carnes en Canarias” por importantes suplementos de gastronomía como lo es ‘Metrópolis’ de ‘El Mundo’ y como “el mejor restaurante de carnes de Tenerife” por TripAdvisor en 2018.

Así, desde su apertura hace tres años, este establecimiento al estilo de los típicos steakhouses americanos, ha revolucionado la oferta gastronómica de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, con su impresionante oferta de carnes: chuletón de Ávila, entrecot de buey Black Angus, etc. –los mejores cortes cocinados de una forma muy especial. Todo esto, gracias a que Brunelli’s cuenta con un horno único en Canarias, capaz de hacer la carne a 800º, manteniendo todo el sabor con una textura de lo más jugosa.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, elegancia y confort

El Hotel Botánico 5***** Gran Lujo asegura la máxima calidad al pertenecer a ‘The Leading Hotels of the World’. Situado en Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, ofrece unas vistas incomparables al Teide y al Océano Atlántico. También cuenta con una amplia colección de cuadros de varios artistas canarios que hace sentir a sus clientes que se encuentran en un lugar único.

Recientemente, ha recibido los premios ‘TUI Holly 2019’; ‘Condé Nast Johansens 2019’ a mejor hotel con Spa de Europa y del Mediterráneo, y ‘HolidayCheck 2019’, que han llegado para sumarse a otra amplia lista de reconocimientos. Así, el Hotel Botánico ha visto reforzada, una vez más, su posición como una apuesta segura y de calidad a la hora de pasar unas vacaciones en Tenerife.

