Tixeo ha sido galardonada con la distinción 'France Cybersecurity' por su oferta de videoconferencia segura

jueves, 24 de enero de 2019, 08:03 h (CET) Durante la 11ª edición del Foro Internacional de Ciberseguridad (FIC) celebrado en Lille los días 22 y 23 de enero, Tixeo recibió la distinción de Ciberseguridad de Francia y se convirtió así en la primera solución de videoconferencia en obtener este prestigioso sello. La certificación France Cybersecurity ofrece la garantía de que los productos y servicios son 100% franceses y disponen de funcionalidades claras y bien definidas, con un nivel de seguridad verificado por un jurado independiente Tixeo, la primera solución de videoconferencia en obtener el sello France Cybersecurity

El comité de concesión de la certificación está compuesto por representantes de las autoridades públicas, industriales y usuarios expertos en el sector. El objetivo de esta certificación es promover las soluciones francesas de ciberseguridad y aumentar su visibilidad internacional.

Tixeo desarrolla soluciones innovadoras de videoconferencia segura multipunto y videocolaboración para ayudar a las organizaciones a luchar contra el espionaje cibernético. La tecnología Tixeo ofrece un verdadero cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones de cliente a cliente (vídeo/audio/chat/datos), así como el cifrado de los enlaces de comunicación entre cliente y servidor. La oferta de Tixeo se encuentra dentro de la categoría 'Seguridad de datos, encriptación' del sello de Ciberseguridad de Francia.

Renaud Ghia, CEO de Tixeo explica: "Estamos orgullosos de ser la primera tecnología de videoconferencia en obtener esta certificación, que es una marca de calidad y recompensa a los años de duro trabajo de nuestros equipos. La seguridad es un componente importante del ADN de Tixeo y siempre nos hemos esforzado por garantizar el más alto nivel de seguridad y confidencialidad en las videoconferencias de nuestros clientes. Esta certificación no sólo pone en relieve la calidad y el rendimiento de nuestras soluciones, sino que también confirma nuestra posición de líder europeo en videoconferencia segura".

Tixeo recibe esta distinción dos años después de obtener la Certificación CSNP (Certificación de Seguridad de Primer Nivel) y la Cualificación por la Agencia Nacional francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).

Sobre Tixeo

Tixeo desarrolla desde hace más de 14 años soluciones innovadoras de videoconferencia segura. La solución Tixeo permite organizar reuniones por videoconferencia en HD/4K desde cualquier sistema: Windows, macOS, iOS, Android o Linux, ofreciendo al mismo tiempo funciones avanzadas de colaboración. La seguridad a todos los niveles se tiene en cuenta desde su concepción (Secure by design). Tixeo está disponible en servidor público en la nube, en servidores internos o en servidor privado en la nube (ofertas TixeoCloud, TixeoServer o TixeoPrivateCloud respectivamente). A estas ofertas se les puede añadir el servicio de conectividad H.323 / SIP TixeoGateway (incluido en TixeoCloud y opcional en las demás ofertas).

Tixeo ofrece también la opción llave en mano con TixeoRoom, ofreciendo además del software la posibilidad de equipar nuevas salas y reduciendo los gastos de instalación y gestión habitualmente asociados a los equipos propietarios.

La tecnología francesa Tixeo cuenta con la certificación CSPN y cumple con las normas de la ANSSI (Agencia Nacional de la seguridad de los sistemas de información francesa equivalente al Centro Criptológico Nacional en España)

La oferta de Tixeo ha sido galardonada con el sello France Cybersecurity en la categoría 'Seguridad de datos, encriptación'.

Tixeo es reconocido por la sencillez, calidad y seguridad de sus soluciones.

