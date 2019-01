Wellandco consigue reducir a 0 las bajas laborales por causas musculoesqueléticas en Vegacañada SA

Los trabajadores de Vegacañada SA y Rijk Zwaan han reducido sus dolencias en piernas y zona lumbar, además de mejorar la cohesión de grupo, gracias a los programas implantados por Wellandco. Wellandco lleva desde 2012 promoviendo la salud y la actividad física en el ámbito laboral, creando programas personalizados para empresas y trabajadores. Su objetivo es reducir las dolencias físicas y las bajas laborales, mejorando a su vez el ambiente laboral y la cohesión de grupo, de una forma lúdica y dinámica Los trabajadores de Rijk Zwaan han reducido sus dolores en la zona lumbar y en las piernas

Grandes empresas como Rijk Zwaan o Vegacañada SA llevan años colaborando con Wellandco, en pos de mejorar la salud laboral de sus trabajadores. En ambos casos los datos hablan por sí solos.

Wellandco ha elaborado programas para incluir la actividad física en las empresas orientados a un caso concreto que se repite en ambas empresas: empleados con puestos de trabajos muy físicos. Esto significa que los sujetos que han participado en dichos programas experimentaban, al inicio, dolores muy similares.

Los trabajadores de Rijk Zwaan han notado, sobre todo, mejoras en la percepción del dolor. En el inicio del programa, los trabajadores que sentían una ausencia total del dolor en la zona lumbar eran un 37,21%, porcentaje que ha aumentado actualmente, casi doblando la cifra: un 62,50%.

Desde el departamento técnico de Wellandco se ha realizado una comparativa con el estudio “Musculoskeletal disorders of agricultural workers in the greenhouses of Almería (Southeast Spain)” de la revista “Safety Science” de 2018, donde se valoró a peones de invernadero, un perfil muy similar al de los trabajadores de Rijk Zwaan.

En esta comparativa se observa que el 67,26% de las personas valoradas mostraba dolor lumbar y un 32,75% aseguraba no tener ningún tipo de dolor. La diferencia con el proyecto llevado a cabo por Rijk Zwaan y Wellandco es muy significativa ya que el 82,5% de los participantes en este proyecto aseguran no tener ningún tipo de dolor lumbar frente a un 17,5% que refleja algunas dolencias en esta zona anatómica.

Gracias al test de dinamometría lumbar incluido en la última campaña se ha podido medir la fuerza de los trabajadores. El aumento de fuerza isométrica máxima en la zona lumbar se ha incrementado en un 13,59% en solo una campaña con sujetos ya entrenados, por lo que se consiguen trabajadores más fuertes y con menos esfuerzo requerido para realizar sus tareas.

En el caso del dolor de piernas, la mejoría también ha sido notable, ya que se incrementa a un 14,81% en la escala de dolor percibido. En este sector, han aumentado a un 90% los trabajadores que afirmar tener ausencia total de dolor.

Una de las metas de los programas de actividad física laboral de Wellandco es mejorar la productividad de los trabajadores, algo que también se ha conseguido en Rijk Zwaan. Gracias a la ejecución de los ejercicios personalizados en cada una de las sesiones, los trabajadores han mejorado su fuerza en la zona lumbar, consiguiendo así trabajadores más fuertes que requieren de menos esfuerzo para llevar a cabo sus tareas habituales.

Los programas de actividad física de Wellandco han permitido reducir el número de bajas laborales en Vegacañada SA

En el caso de Vegacañada SA, los datos siguen una evolución similar. De hecho, desde el año 2013, se han conseguido reducir a 0 las bajas laborales por causas musculo-esqueléticas. Además, los trabajadores afirman haber notado una mejora en el clima laboral y en la cohesión de grupo en un 20,35%.

Además de crear programas personalizados y adaptados a las necesidades de la empresa, también se lleva a cabo un seguimiento de los mismos. Así, se valoran y analizan los datos para saber en qué se puede mejorar o qué resultados se van obteniendo, siendo conscientes de la eficacia del método empleado para cada trabajador.

Con todo, la labor de Wellandco y su colaboración con empresas provoca una reducción considerable del estrés laboral, las bajas laborales y los problemas físicos más comunes en cada puesto de trabajo. Con ello, se consiguen trabajadores más felices, productivos y comprometidos con su empresa.

