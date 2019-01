Dermatología, Ginecología y Traumatología las especialidades más demandadas por los pacientes extranjeros y los turistas en España ​Los estudios predicen que el turismo de salud supondrá más de 1.000 millones de euros en 2020 en España Redacción Siglo XXI

¿Qué y cómo demanda el paciente internacional? Un año más, con motivo de la celebración de FITUR del 23 al 27 de enero, la plataforma ha extraído un análisis de la demanda médica de los 3.000 pacientes extranjeros que hicieron uso de sus servicios en el último año, que recoge en los siguientes gráficos.





















¿Por qué elige España el paciente internacional? Según los datos de mercado de la plataforma médica, las principales causas de que España se encuentre entre los destinos mejor valorados alrededor del mundo son:

La alta calidad de la medicina privada española El acceso a tratamientos que no tienen en su país No hay listas de espera El precio competitivo La comodidad post quirúrgica, las grandes prestaciones e instalaciones de las clínicas españolas Las condiciones ambientales y el buen clima de España durante todo el año Los hábitos de consumo, la dieta mediterránea española y la oferta gastronómica y cultural

