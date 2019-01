Cinco consejos para alquilar tu vivienda en menos de una semana

Muchos universitarios, sobre todo Erasmus, comenzarán este mes a buscar el que será su alojamiento de cara al último cuatrimestre. Una labor que permitirá dinamizar en estas fechas el mercado del alquiler en las principales ciudades universitarias gracias a la elevada demanda. Sin embargo, para algunos propietarios encontrar inquilinos aun existiendo una demanda creciente puede ser una tarea complicada, tal y como reconocen un 29% de ellos que afirman que se han visto obligados a rebajar el precio para lograr alquilar sus viviendas.



Por ello, y con el objetivo de aumentar las opciones de alquiler para los propietarios, el servicio de reserva de alojamiento para estudiantes Uniplaces ha recogido algunos consejos que deberemos tener en cuenta si queremos alquilar nuestra vivienda en el menor tiempo posible:



Ten en cuenta todas las características de la vivienda a la hora de poner el precio. Desde la compañía recomiendan que cuando hayamos determinado el precio al que deseamos alquilar la vivienda, este lo dividamos de la siguiente manera: el 40% corresponde a su ubicación, el 30% al tamaño de la vivienda, el 10% al estado en el que se encuentra y el 20% a los servicios extra de los que ésta dispone como piscina, ascensor, garaje… de esta manera podremos valorar, de manera aproximada, si el precio que queremos se ajusta a la realidad del alojamiento y aumentar o disminuir dicho valor para no pasarnos ni quedarnos cortos.



Anuncia la vivienda en portales online. El 84% de los universitarios busca vivienda a través de Internet por lo que es fundamental que anuncies tu alojamiento en este canal. Olvídate de métodos más tradicionales como los anuncios offline ya que sólo lo utiliza un 9% de los estudiantes, o del famoso, y también antiguo boca-oreja, pues solo llegarás al 7% de jóvenes que buscan alojamiento. Además, de esta manera tu anuncio estará disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, algo muy relevante si tenemos en cuenta que hay muchos estudiantes internacionales que buscan vivienda en España desde otro huso horario.



Alquila por habitaciones. No sólo obtendrás una mayor rentabilidad y eso que, según los últimos datos el alquiler roza ya el 11% de rentabilidad, sino que también te será más fácil encontrar inquilinos. De hecho, según datos de la compañía, el 57% de los jóvenes asegura que aun pudiendo permitirse alquilar un piso de manera individual prefieren vivir acompañados para conocer gente nueva, aprender idiomas y sentirse más seguros. Tanto es así que el 49% de ellos sólo dejaría de compartir piso al mudarse con su pareja.



Incluye en el precio el gasto de las facturas. Aunque es poco habitual, lo mejor es incluir en el precio final con el que anunciamos la vivienda, el gasto de las facturas. Según Uniplaces, el 68% de los jóvenes buscan alojamientos con todos los gastos incluidos porque consideran que así es más fácil ajustar su presupuesto mensual.



Revisa tu anuncio. A veces, no conseguimos inquilinos porque nuestro anuncio no es atractivo o no muestra realmente cómo es la vivienda que alquilamos. Por ello es importante que las imágenes recojan las diferentes estancias y que el texto explique no sólo su descripción y los extras de la vivienda sino también su ubicación y el entorno como la cercanía con el transporte público, servicios de salud o supermercados.

Desde la compañía finalizan asegurando que “el 75% de las viviendas que se anuncian a través de su servicio se alquilan en menos de siete días por lo que recomienda a aquellos propietarios que sobre pasan este tiempo anunciando su alojamiento que revisen los consejos anteriores ya que podrían ayudarles a encontrar inquilinos de manera más rápida”.