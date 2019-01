Grupo MASMOVIL lanza MASVENTURES, su nueva aceleradora de startups Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 17:20 h (CET) MASventures nace para impulsar y apoyar la cultura de innovación y el emprendimiento en España en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los proyectos contarán con el apoyo de Inveready y con importantes ventajas diferenciales como pruebas en entornos reales y los recursos necesarios en cada una de las etapas de su desarrollo. Esta aceleradora podrá invertir en los proyectos participantes y facilitar la búsqueda y entrada de otros inversores Grupo MASMOVIL, cuarto operador de telecomunicaciones en España con más de 8 millones de clientes, en colaboración con Inveready, uno de los fondos semilla más importantes de nuestro país, lanzan MASventures, una nueva aceleradora de startups que actuará como motor de innovación del Grupo y que potenciará la relación comercial e inversión en startups enfocadas al sector de las nuevas tecnologías.

Con esta iniciativa, el Grupo MASMOVIL, que nació como una start-up en el año 2006, pone en marcha el desarrollo de su estrategia de innovación abierta a través de un modelo de 'Corporate Venturing', lo que le va a permitir identificar nuevos modelos de negocio y tecnologías disruptivas de una forma ágil y eficiente, que resulten beneficiosas para el Grupo, principalmente en su relación con los clientes y el mercado.

Una de las grandes novedades diferenciales de esta iniciativa es la participación de Inveready, grupo de inversión español centrado en compañías innovadoras que actualmente se encuentra entre el 5% de los mejores gestores de capital riesgo en Europa por retorno generado.

La participación de Inveready es muy relevante ya que va a aportar al proyecto todo el conocimiento necesario en la gestión de una lanzadera de empresas y en cuanto al apoyo que necesitan las start-ups debido a su profundo conocimiento de este tipo de empresas.

La nueva aceleradora del Grupo MASMOVIL está centrada en la búsqueda de proyectos en el sector de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías y en concreto en tres categorías:

Experiencia de cliente: donde el Grupo MASMOVIL es líder del mercado con los clientes más satisfechos de España .

. Tecnologías disruptivas: aplicables a cualquier ámbito de su actividad como 5G, Blockchain, Ciberseguridad, etc.

aplicables a cualquier ámbito de su actividad como 5G, Blockchain, Ciberseguridad, etc. Y nuevas oportunidades de negocio que aporten valor e innovación a las empresas de telecomunicaciones como mobile apps, coche y hogar conectado, etc. Forma de participación en MASventures

Para participar en esta nueva plataforma de aceleración del Grupo MASMOVIL, los proyectos deberán presentar su candidatura a partir de hoy 23 de enero y hasta el 10 de marzo a través de la web www.masventures.com.

A partir de ese momento, el comité de selección, formado por expertos del sector en distintas áreas de conocimiento entre los que figuran Meinrad Spenger, CEO del Grupo MASMOVIL, Josep María Echarri, Director General de Inveready y otros directivos de ambos grupos, elegirá hasta 5 proyectos que recibirán el programa de apoyo a startups, que tiene una duración de entre 4 y 5 meses.

Este programa consiste en:

Recibir mentoría especializada con expertos de reconocido prestigio en distintas áreas: estrategia, IT, ventas, operaciones, legal, comunicación, etc...

en distintas áreas: estrategia, IT, ventas, operaciones, legal, comunicación, etc... Testar y validar el desarrollo de sus soluciones en entornos reales dentro del Grupo MASMOVIL que cuenta ya con 8 millones de clientes en España.

Asesoramiento directo y específico para su desarrollo por parte de Inveready .

. Apoyo operativo necesario para lanzar un piloto de servicio. Finalmente, los proyectos seleccionados realizarán un 'elevator pitch' en el que se evaluará la oportunidad de inversión por parte del Grupo MASMOVIL, Inveready y otros potenciales inversores.

"Me siento especialmente orgulloso del lanzamiento de MASVENTURES, una iniciativa de innovación y de apoyo a los emprendedores en el seno del Grupo MASMOVIL. Nosotros nacimos como una start-up y nuestra vocación es continuar manteniendo el espíritu emprendedor como parte de nuestra cultura empresarial", dijo Meinrad Spenger, CEO de Grupo MASMOVIL.

Por su parte, Ignacio Fonts, Consejero Delegado de Inveready Asset Management dijo, "nos encanta esta iniciativa de MASMOVIL porque sabemos por experiencia que los emprendedores muchas veces están mas necesitados de un apoyo comercial o tecnológico que del propio capital. Estamos seguros que nuestro esfuerzo inversor será mucho mas rentable cuando se sume al valor que esta aceleradora ofrecerá a las start up".

Pedro Trucharte, Director ejecutivo de MASventures, comenta: "MASventures es una iniciativa de Corporate Venturing orientada a dinamizar los procesos de innovación del Grupo MASMOVIL mediante la conexión directa con startups para captar talento, tecnología y nuevos modelos de negocio que aporten valor a ambas partes".

Sobre Grupo MASMOVIL

El Grupo MASMOVIL es el cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara y Llamaya.

El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de 15,2 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, su red 4G móvil cubre el 98,5% de la población española y el 100% del territorio español con su servicio satelital. El Grupo cuenta con más de 8 millones de clientes en España en la actualidad.

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra y por segundo año consecutivo al mismo premio por la web El Grupo Informático. Además, obtuvo en 2017 el premio al mejor operador de banda ancha fija por el Grupo ADSLZone y el de mejor operador de fibra por la web el Grupo Informático.

Además, es el operador con la red de fibra más rápida de España según un estudio de la empresa nPerf y el operador con la red móvil 3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un estudio de la empresa Tutela. Finalmente, ha obtenido la puntuación más alta como operador móvil español mejor valorado por los clientes, según el “Índice de Experiencia de Cliente 2017”, elaborado por la consultora Stiga.

Síguenos:

Web Grupo MASMOVIL: http://grupomasmovil.com/es/

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.