La franquicia sin personal que más crece en España: Necesito un trastero Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:43 h (CET) Necesito un trastero ya cuenta con 36 franquicias repartidas por toda la península e islas. Prevén llegar a las 50 en este 2019 La franquicia sin personal que más crece en España.

Muchos empresarios y emprendedores buscan negocios donde invertir sin tener que tener personal a cargo. Procesos de selección que no siempre salen bien, personal desconocido en los que se tiene que depositar la confianza (y las llaves de casa) hacen que para muchos este sea uno de los mayores obstáculos a la hora de poner en marcha un negocio. Pocas opciones además de autoservicios y empresas de vending existían hasta ahora.

Necesito un trastero ha llevado este concepto de negocio sin personal al alquiler de trasteros. Cuentan ya con 36 franquicias de trasteros (o franquicias de Self storage en Ingles) repartidas por toda la península e islas.

Con un crecimiento anual que cercano al 100% en los últimos años (tanto en Facturación como en número de franquicias) ya es la empresa de trasteros con presencia en más ciudades de España. La clave de su modelo de negocio sin personal se basa en dos conceptos; la carga de trabajo por parte de la central y la automatización de sistemas.

Servicio de atención al cliente, marketing y publicidad, Facturación y recibos, web y programa de gestión son atendidos desde las oficinas centrales por un equipo especializado en cada rama. Sistemas de acceso y seguridad se automatizan, permitiendo a los clientes la entrada y salida del local sin necesidad de tener personal en las instalaciones.

Con 5 años de experiencia y más de 3000 clientes en activo, nunca han cerrado una franquicia, por lo que todas están en números verdes. Es la primera empresa que lleva el alquiler de trasteros de manera profesional fuera de las grandes ciudades, haciendo proyectos viables en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Para este 2019 prevén llegar a las 50 delegaciones. La opción de tener un negocio sin personal ya es posible gracias a Necesito un trastero.

