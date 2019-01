The North Face, Ali Express, Louis Vuitton, Joom y Zalando: Protagonistas de eShow Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:30 h (CET) 12.100 profesionales, 350 speakers y 130 expositores se darán cita en el pabellón 1 de Fira de Barcelona, los días 12 y 13 de marzo. "Digital Marketing and eCommerce Leaders" será el hilo conductor del evento La mayor feria de eCommerce y Marketing Digital llega de nuevo a Barcelona. Tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en La Fira de Barcelona - Montjuic (Pabellón 1), bajo el lema “Digital Marketing & eCommerce Leaders”, reuniendo una vez más a los Keynote/speakers más destacados en el panorama digital. Se darán cita ponentes de empresas como The North Face, Joom, Zalando, Ali Express, Louis Vuitton, Carrefour, Just Eat, Bon Area, entre otros.

El sector eCommerce en Europa sigue creciendo con una penetración del 84%. Actualmente, los ingresos del comercio electrónico en España alcanzan los 17 millones de euros y el número de españoles que compra online ha aumentado un 2,5% respecto al 2010 y un 50% respecto al 2008. El crecimiento es continuado y, hasta la fecha, no muestra señales de desaceleración.

En el 2019 tener una tienda online se presenta como una implementación obligada para cualquier Retail. Deberán hacer frente a retos como la personalización en la experiencia de sus clientes; tener una visión unificada de sus usuarios a través de todos los canales, desktop y mobile; diferenciarse y ofrecer un valor añadido a sus usuarios a través de una gran experiencia de compra.

eShow es la cita ineludible dónde conocer cómo implementar nuevas soluciones, técnicas y herramientas que permitirán el éxito en la estrategia de marketing y crecimiento del comercio online. El espacio dónde se reúnen los líderes de los eCommerce más punteros a nivel nacional e internacional.

Otro de los temas estrella de la feria será la evolución del canal online para el sector supermercados, el Superline. Se trata, probablemente, del sector dentro del eCommerce con una mayor proyección de crecimiento en los próximos años. Según un estudio de Netrica y Adigital, el 21,7% de los españoles visitó webs de supermercados online en el último trimestre de 2017, lo que supone una subida del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los altos ratios de conversión de esta categoría pronostican un crecimiento exponencial en los próximos años. Durante eShow abordarán dos grandes retos de este sector: por un lado, cómo generar hábitos de consumo online y, por otro, cómo gestionar las entregas super rápidas que los productos perecederos del supermercado necesitan.

Además, repiten dos clásicos de la Feria eShow: el Marketplace Circus, centrado este año en la implementación de la estrategia omnicanal de los eCommerce, y eLogistics en el que se analizarán los principales retos logísticos a los que se enfrenta cualquier eCommerce en un formato chester.

Paralelamente a eShow, se celebrará la 4ª edición del congreso eFintech Show, y por primera vez Blockchain Show, que abordará las últimas tendencias en el sector financiero. Así como la presentación de la tercera edición del TOP 300, la guía pionera con los rankings más actualizados y que servirá como manual para los expertos del sector digital. Además de los datos de facturación, da a conocer cuál es el target de cada tienda online, su promedio de visitas y pedidos únicos, o su tráfico SEO y SEM, entre otros datos.

Todas estas temáticas se encuadran dentro de la 34ª edición de eShow, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo La Fira (Pabellón 1). “Digital Marketing and eCommerce Leaders” se convierte en el lema e hilo conductor del congreso, que además abordará otros temas como el Blockchain, el Fintech o Superline.

Acerca de eShow

eShow Barcelona es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. Se trata del mejor escaparate para ver en vivo y en directo las últimas soluciones de tecnología y las estrategias y casos de éxito más innovadores de la mano de un nutrido plantel de ponentes nacionales e internacionales, foros de debate, expositores y un buen número de actividades.

Los días 12 y 13 de marzo de 2019 se celebra en La Fira su 34ª edición, en la que se espera batir los números registrados en 2018: más de 250 speakers, alrededor de 150 stands y 12.000 participantes profesionales. “Digital Marketing and eCommerce Leaders” se convierte en el hilo conductor de la feria para poner de relieve el papel de la ciudad condal como impulsora de la revolución digital.

Para más información, acreditaciones o entrevistas, contacta con :

Jèssica Casado, jessica.casado@the-eworld.com / 933 094 941

Núria Revilla, nuria@the-eworld.com / 933 094 941

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo MASMOVIL lanza MASVENTURES, su nueva aceleradora de startups Ideas rentables para emprender en Internet, por Select Business School La franquicia sin personal que más crece en España: Necesito un trastero EDE Ingenieros cumple 25 años impulsando la eficiencia energética en la industria El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, conoce la campaña 2019 del Día del Patrón de la publicidad