Diavola, expande su negocio al comercio online Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:30 h (CET) Diavola abre su nueva Tienda Online Diavola, actualmente cuenta con 2 tiendas físicas, la primera ubicada en: C/ Menendez y Pelayo 15 de Elda (Alicante) y la otra ubicada en El Centro Comercial The Outlet Stores (Alicante) frente la Universidad. Diavola se ha convertido en una de las tiendas de referencia en España en moda femenina y por ello han decidido lanzar su nueva web al mercado de Internet donde se puede disfrutar de ropa y moda online a precios muy buenos.

La tienda Online dispone de una amplia variedad de ropa, prendas muy femeninas para todo tipo de eventos y para el día al día, también dispone de todas las prendas y complementos de nueva temporada como: vestidos de fiesta, muy monos y coquetos, ideales para cualquier evento importante que se pueda tener, también pantalones de mujer low cost, faldas, monos, sudaderas de mujer etc. y una amplia selección de calzado como botines, sandalias, deportivas, etc.

La tienda en muy poco tiempo también se ha convertido en unade referencia en las redes sociales, su cuenta de Instagram es muy influyente, cada día tienen más adeptos y seguidores que siguen cada una de las prendas para comprarlas al mejor precio.

Lo que les hace diferentes de sus competidores es que cuidan y miman cada prenda para ofrecer al cliente el mejor asesoramiento posible. Asesoran sobre las dudas que se puedan tener sobre tallas, corte y color y así conseguir el look perfecto.

El principal objetivo del nuevo establecimiento online es que cada cliente se sienta único y que sepa que hay un gran equipo detrás para asesorarle sobre cada prenda o complemento que quiera comprar y poder guiarle sobre el look ideal para cada evento.

