El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, conoce la campaña 2019 del Día del Patrón de la publicidad Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:37 h (CET) El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, acompañado de la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, ha mantenido esta mañana en el consistorio sevillano un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla, AEPS, con su presidente al frente, Salvador Toscano, en el transcurso del cual ha sido presentada la campaña con la que este año esta organización empresarial celebra el Día del Patrón, San Pablo Converso, el 25 de enero Tras conocer la campaña, tanto Espadas como Castreño han destacado su originalidad y creatividad al subrayar “el compromiso y la implicación que transmite con la vida de la ciudad en un momento fundamental en el que todos los sectores deben sumar para que Sevilla desarrolle una relevante proyección internacional como receptora de turismo e inversiones”.

Igualmente el alcalde de Sevilla ha insistido en “la necesidad de que la sociedad visualice al sector de la publicidad como un ámbito económico relevante con un papel clave como es tanto para las empresas como para las administraciones públicas explicarle a los ciudadanos lo que se hace y por qué se hace con mucha creatividad”.

De este modo, la campaña de este año de la la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla pone en valor al sector en Sevilla y la celebración del“día de la mejor profesión del mundo en la mejor ciudad del mundo”cuyas piezas podrán verse a partir de mañana martes, día 22 de enero, en múltiples canales off y online.

Por qué se celebra el Día de la Publicidad

Cada 25 de enero los profesionales de la publicidad conmemoran su particular Día de la conversión de San Pablo Apóstol, elegido como patrón de la Publicidad por ser uno de los apóstoles que predicó la Palabra de Dios con mayor eficacia.

San Publicito es una fiesta para celebrar la alegría de pertenecer a esta profesión, con sus luces y sus inevitables sombras. Poco a poco, este se ha convertido en día festivo profesional en el que toda la creatividad se vuelca en hacer aquello para lo que, durante el resto del año, no tienes tiempo y, en esta ocasión, lo han aprovechado para lanzar la campaña ‘Palabra de #SanPublicito’.

