En 2019 se duplicará la compra online de centros florales, según Floristería del Tanatorio Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 15:59 h (CET) El comercio electrónico impulsa la venta de productos y servicios de todo tipo. Floristería del Tanatorio calcula que en 2019 se duplicará la compra online de centros florales para velatorios, desvelando sus claves Las nuevas tecnologías han conseguido que las empresas puedan comercializar todo tipo de productos y servicios a través de sus tiendas online, ampliando su campo de acción a todo el territorio nacional en incluso más allá de las fronteras del país.

Floristería del Tanatorio es una empresa madrileña que conoce el fenómeno del comercio online de primera mano, al haber revolucionado el sector de la venta de centros florales para los tanatorios con su tienda online.

Desde 1985 venía siendo una empresa familiar, especializada en arte floral funerario, que surtía a los principales comercializadores de la provincia de Madrid, hasta que hace unos años, decidieron innovar y dar el salto a Internet, convirtiéndose en el principal e-commerce donde poder comprar flores para los tanatorios de Madrid.

"Nuestra tienda online de coronas, centros, ramos y todo tipo de arte floral fúnebre responde a la mejora constante de nuestra empresa. Siempre hemos puesto al cliente en el centro y hemos trabajado para ofrecerle el mejor producto, con la mayor calidad y al mejor precio, sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, nos dimos cuenta de que podíamos hacerle la vida más fácil a nuestros clientes si pudieran comprar nuestros centros florales fúnebres cómodamente desde su casa. Especialmente, si la persona que debe hacer la compra puede estar atravesando un duro momento emocional, quizás el más duro en la vida del ser humano, que es la despedida de un ser querido que puede haberlo perdido de la noche a la mañana. Es ahí donde nos decidimos a hacer el proceso de compra mucho más fácil, que pudiera hacerse desde cualquier lugar y que sin costes de envío llegara los centros florales a cualquier tanatorio de la comunidad de Madrid", según Floristería del Tanatorio.

Las precisiones de venta de centros florales para el 2019 son muy optimistas, tendencia que lleva estudiando Floristería del Tanatorio, y que apunta a que puedan duplicar las ventas con el incremento de la compra online de arreglos florales para tanatorios y velatorios en Madrid.

Floristería del Tanatorio declara que: "En Madrid, el uso de nuestra tienda online ha crecido vertiginosamente en los últimos años, dado que la población se ha habituado a la compra de productos y servicios online, y ya no es extraño comprar prácticamente de todo, algo que hace una década todavía no se había hecho extensivo como lo es hoy a todos los consumidores y usuarios".

Más información en: https://www.floristeriadeltanatorio.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.