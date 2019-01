Crepissíma, un modelo de negocio para rentabilizar todas las franjas horarias Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 15:23 h (CET) Cuenta con diferentes modelos de franquicia, para que el franquiciado elija la opción que más se adapta a sus posibilidades y necesidades Crepíssima, la cadena costarricense reconocida por haber convertido el crepe tradicional en un plato gourmet, ha convertido a sus establecimientos en un modelo de negocio perfecto para cualquier hora del día. En Crepíssima, es posible encontrar una gran variedad de público disfrutando de sus productos en todas las franjas horarias, ya sea como postre después de una comida principal, merienda o tentempié.

Como negocio en plena fase de expansión, la enseña ha diseñado dos diferentes modelos de franquicia: diseñados para dos tipos distintos de emprendedor. El primero de ellos consiste en un local con una superficie estimada entre 20 m2 y 60 m2 y una inversión cercana a los 45.000 euros. El primer local abierto por la compañía en nuestro país responde precisamente a este modelo, y está ubicado en la calle Imperial, 18, a muy pocos pasos de la madrileña Plaza Mayor.

El segundo formato, al que la compañía denomina Islas, se trata de un local más pequeño, que oscila entre los 12 y 15 m2, y requiere de una inversión por debajo de los 39.000 euros. Esta opción está enfocada a personas que buscan una fórmula de autoempleo en la que invertir y un negocio que exija poco personal. Ambas opciones son aptas tanto para locales a pie de calle como para centros comerciales.

En cualquiera de los casos, Crepíssima ofrece la oportunidad de sorprender a sus clientes con una amplia gama de creppes, dulces y salados. En la primera categoría, destacan el Crepe de Nutella, el de fresa clásica, el Sweet Banana, el Nutísima, y un largo etcétera. Entre los salados, los más demandados son los de Ham&cheese, el crepizza, el de pollo con champiñones, el mediterráneo, el mexicano, etc.

El objetivo de Crepíssima en España es alcanzar los 10 locales en su primer año de funcionamiento en nuestro país, principalmente en las principales ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. además de Madrid, y especialmente aquellas con un alto nivel de turismo que puedan favorecer la expansión internacional de la marca por Europa.

Crepíssima cuenta con el premio otorgado por la Cámara de Comercio a la franquicia exitosa de Costa Rica 2016, así como reconocimientos empresariales por el concepto, imagen, servicio y velocidad de crecimiento de la marca y puntos gourmet.

