Tormo Franquicias Consulting se convierte en Supporter Partner de Horeca Professional Expo Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 15:10 h (CET) HIP es el mayor evento de innovación para el canal HORECA que celebra su tercera edición el próximo mes de febrero en IFEMA Tormo Franquicias Consulting se ha sumado al éxito de esta plataforma convirtiéndose en Supporter Partner del evento y colaborando, especialmente, en el área de New Concepts & Franchises Show.

Horeca Professional Expo es la cumbre anual de innovación para el canal HORECA, una plataforma diferente e innovadora para impulsar el sector de la restauración con las últimas tendencias, productos y soluciones específicas para cada subsector: bar, restaurante, hotel, delivery, etc. Cuenta también con el mayor congreso internacional sobre innovación y transformación del sector, Hospitality 4.0. Todo esto, en una única cita que se celebrará durante los próximos 18, 19 y 20 de febrero en Feria de Madrid y que cuenta ya con más de 400 marcas que presentarán las últimas innovaciones ante más de 20.000 empresarios y directivos de distintos negocios de restauración.

Dentro de Horeca Professional Expo, se podrá ver participar a las firmas más potentes del sector de la restauración en franquicia y algunas de las nuevas enseñas que se abren paso dentro de este ámbito.

Para todos los interesados que quieran acudir a esta tercera edición del evento, este año podrán visitar hasta 3 pabellones y más de 30.000 metros de expositores donde disfrutar de los productos y aspectos más innovadores del sector. La zona expositiva incluirá también este 2019 dos novedades: el área de Wine Show, todo un despliegue para el empresario en torno al mundo del vino desde el punto de vista de negocio y el área New Concepts en la que se muestran y potencian los últimos modelos de negocio que irrumpen en restauración.

En declaraciones de Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting: “Todo empresario del sector debe asistir a este evento. Por nuestra parte y a través de nuestra división especializada en franquicias de restauración, estaremos presentes en el mismo y en sus diferentes actividades y conferencias”.

En resumen, esta feria líder en innovación para el sector HORECA, es una oportunidad única para el pequeño y mediano hostelero para unirse a la actual digitalización del sector y reinventar y fortalecer su negocio mediante la mejora en la experiencia del cliente y la diferenciación de su negocio.

