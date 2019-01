Mapanda aporta ideas prácticas para marcar la ropa de los más pequeños Comunicae

Retales de ropa vieja es una idea creativa para marcar el babi escolar de los más pequeños

Una empresa malagueña crea un dispositivo de identificación personalizado para las prendas de los niños

Hay edades en la que los niños no solo pueden coincidir con la misma prenda sino que además usan tallas idénticas. Esto se convierte en un gran problema y calentamiento de cabeza para los padres, sobre todo cuando tienen que recogerlos del colegio o la guardería. Toca coger su sudadera o chaqueta, pero ¿cuál es la suya? En Mapanda quieren ayudar con algunas ideas prácticas para marcar la ropa de los más pequeños.

Lo tradicional nunca falla

¿Qué padre no ha marcado la etiqueta de la prenda de su hijo con un rotulador para textil o empleado tiras de tela que puedan coserse a la ropa del niño con el bordado de sus iniciales? Hay que tener en cuenta que si se va a escribir en ella se debe usar un rotulador indeleble para que no se borre el nombre al lavar la prenda. Son buenas opciones, sin duda, pero siempre hay que tener en cuenta que este tipo de marcas pueden llegar a deteriorar el tejido de la prenda o llegar a borrarse la tinta, a pesar de tratarse de un material indeleble.

Hay que usar una cinta de tela de color blanco, principalmente de algodón, y en el mismo, coser las iniciales del niño. Si se es maño y se tiene habilidad con el hilo y aguja, se puede optar por incluir el nombre y apellidos completos del pequeño, además de la dirección y teléfono de contacto de la madre o el padre, con lo que además en caso de pérdida del niño o de extravío de la prenda puedan localizarlo al instante.

Los zapatos también deben marcarse

El roce que sufren los zapatos, y más los de los niños, es irremediable. Quizás marcarlo en su interior con una cinta y sus iniciales bordadas podría ser suficiente pero, para darle un toque de más originalidad a los zapatos, bordar su nombre en los cordones e incluso usar cordones de sus colores favoritos o estampados con sus personajes favoritos puede ser una buena opción para identificarlos a la primera.

Van un paso más allá

En caso de los batines o babis de los más pequeños en la guardería se le puede dar un toque de distinción. Usar un retal o trozo de alguna prenda vieja y que sea su favorita. Se puede recortar un trozo y, con cierta habilidad para la costura, darle la forma de uno de los bolsillos del babi. Hay que coserlo sobre el mismo y será una forma creativa de identificar cuál es la suya sin dudarlo. Lo malo será cuando todos los padres copien la misma idea. En este caso, añadir para más seguridad la clásica cinta con sus iniciales bordadas o escritas con rotulador indeleble en la etiqueta interior puede ser una buena idea.

Iberpin, una idea original e innovadora

Llama mucho la atención esta original e innovadora idea de Worldpin. Es una empresa malagueña que ha creado IberPin, un dispositivo de identificación para las prendas de los niños. Se trata de un pin que puede personalizarse incluso con la foto del pequeño, con un sistema de fijación anti-caída; cierre hermético, lo que permite su lavado sin necesidad de quitar de la ropa, y muy resistentes a los golpes. Sin duda, una gran y original comodidad que quieren compartir con todos vosotros y que se podrá encontrar y conocer en su web www.iberpin.es

Todas estas ideas se pueden usar no solo para prendas infantiles, sino también para mochilas o materiales escolares.

