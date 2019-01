Inversores de cuatro países se interesan por un gimnasio 100% interactivo diseñado en Alicante Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 14:33 h (CET) La empresa Pavigym, líder mundial en pavimentos para gimnasios, inicia una nueva línea de negocio con la que espera alcanzar los 30 millones de facturación en los próximos tres años. La firma ha captado el interés de inversores de Alemania, Reino Unido, Noruega y España, y está valorando aliarse con ellos para el desarrollo comercial de este nuevo concepto de fitness en sus respectivos países La firma alicantina líder en pavimento deportivo, Pavigym, prevé un crecimiento en su facturación del 50% en los próximos tres años gracias a la creación de una nueva línea de negocio basada en la puesta en marcha de centros deportivos 100% interactivos que permiten la práctica de un nuevo concepto de fitness. El primero de estos gimnasios se abrirá el próximo 27 de febrero en Alicante bajo la denominación de PRAMA Fitness, aunque la empresa ha confirmado ya el interés de grupos inversores para exportar este concepto a cuatro países europeos además de España.

Esta empresa familiar, con sede central en San Vicente del Raspeig (Alicante), cerró el ejercicio de 2018 con una facturación de 20 millones de euros, y pretende incrementar su volumen de negocio hasta superar los 30 millones en un plazo de tres años. Aunque su modelo de expansión es orgánico y sus otras líneas de negocio aportan suficiente capital como para financiar el crecimiento de esta nueva área estratégica, la firma ha captado el interés de inversores de Alemania, Reino Unido, Noruega y España, y está valorando aliarse con ellos para el desarrollo comercial de este nuevo concepto de fitness en sus respectivos países.

Los centros PRAMA Fitness son una experiencia de entrenamiento único donde la propia sala se convierte en parte de la actividad física mediante suelos y paredes interactivas, música envolvente, juegos de luces y proyecciones multimedia. Hasta ahora, PRAMA existía en formato de salas dentro de gimnasio convencionales, de hecho, existen actualmente 130 centros deportivos en 26 países que cuentan con estas novedosas instalaciones. Sin embargo, la empresa ha decidido dar un paso más y desarrollar su propio centro sin cintas de correr, sin bicicletas estáticas y sin espejos, un espacio 100% interactivo que ofrece una experiencia única al usuario de la mano de entrenadores especializados.

Tal como ha explicado Marcos Requena, Director General de Pavigym, “nuestro concepto deportivo ya ha revolucionado el fitness en ciudades como Nueva York, Londres, París, Sídney o Tokio, a través de espacios creados en gimnasios y centros deportivos, pero ahora abre sus puertas el primer PRAMA Fitness en la ciudad que nos ha visto nacer y crecer”. Requena ha destacado el éxito de las instalaciones PRAMA para el entrenamiento físico de clubes deportivos de élite, como el Fútbol Club Barcelona o el Boca Junior argentino.

Esta nueva línea de negocio es fruto de la apuesta por la tecnologización del sector que Pavigym ha desarrollado en estos últimos años, que le ha permitido generar superficies propias y un software de última generación, así como tecnología propia con patente para operar en todo el mundo. La empresa comenzó hace 56 años en el sector del calzado fabricando suelas para empresas como Nike y Reebok. Con la crisis del calzado en los 90, hubo una reestructuración y un cambio de estrategia que permitió aplicar todo el know how adquirido en el campo del calzado a la creación de la marca Pavigym, dedicada en exclusiva a la fabricación de pavimentos deportivos (para centros de fitness fundamentalmente). En pocos años, la empresa se posicionó como líder en la fabricación de suelos y, desde entonces, exporta alrededor del 93% de su producción a más de 50 países.

Con los años, la compañía incorporó marcas (o referencias espaciales) en el pavimento, de manera que se ayudaba al gimnasio a optimizar el espacio y al usuario a corregir su postura durante las sesiones deportivas. Posteriormente, la empresa incorporó tecnología propia a esas marcas a través de sensores sensibles a la presión que permitían al usuario interactuar de una forma más activa.

Hace unos cinco años, nació PRAMA, un concepto que engloba todo lo anterior, en un espacio único, y en el que al suelo se añade un software, también de creación propia, que permite controlar toda la sesión de entrenamiento. El resultado es una experiencia única para el usuario, en un entorno único, donde las luces, la música y la sala en sí le proporcionan una motivación única para entrenar en grupo y trabajar con un entrenador que puede centrarse en guiar y motivar a cada usuario.

Hasta ahora PRAMA se había ofertado como parte de los productos destinados a gimnasios, sin embargo, tras comprobar el éxito que ya está teniendo en grandes ciudades la empresa ha querido el primer centro boutique en Alicante. Daniel González, Concept Development Manager de la empresa ha explicado que “la práctica deportiva en centros PRAMA puede adaptarse a todo tipo de entrenamientos, públicos tan diversos como deportistas amateurs, atletas profesionales, rehabilitación, familias con niños y gente senior. Cada programa está adaptado al público objetivo y ha sido desarrollado con expertos de reconocido renombre en sus respectivos campos”.

