Boris Izaguirre, protagonista de la primera noche literaria seguntina de 2019

La velada tiene un formato abierto al público, de manera que los incondicionales del escritor pueden escuchar y participar en una tertulia literaria y conocerlo personalmente después en la firma de libros. El primer invitado de este año es el popular y polifacético, Boris Izaguirre. Al escritor venezolano se le espera en la Ciudad del Doncel el viernes, día 25 de enero, en el Salón del Trono del Parador (20 horas), en la que es una iniciativa del Ayuntamiento de Sigüenza y Paradores Este viernes, 25 de enero, el Ayuntamiento de Sigüenza y Paradores convocan la primera noche literaria del año 2019. En esta ocasión el protagonista será el escritor y colaborador de televisión, Boris Izaguirre.



La tertulia literaria tendrá lugar en el Salón del Trono del Parador, a partir de las 20 horas de la tarde. En su primera parte, como cada una de las anteriores, tendrá un formato abierto a la ciudad, con entrada libre, para que cualquier persona interesada en la obra del escritor pueda participar. Además, e igualmente en formato abierto, habrá espacio para la firma de libros al término de la conversación. Posteriormente, el Parador de Sigüenza dará continuidad a la velada con una propuesta de restauración.



Boris Izaguirre presentará en Sigüenza 'Tiempo de Tormentas', novela autobiográfica que revela muchos aspectos inéditos y sorprendentes de su vida. Su relato descubre a un Boris desconocido, serio, que, con honestidad, describe naturalmente su trayectoria vital. Una historia narrada con la valentía que le inculcaron su padre y su madre cuando de pequeño le aconsejaban que fuera él mismo y se enfrentara sin complejos a sus conflictos internos.



En este libro, Boris Izaguirre se desnuda metafóricamente ante el lector, ofreciendo una imagen muy completa de sí mismo. Este viaje interior incluye sus recuerdos de infancia, la relación con su familia y amigos, y todas las vivencias y etapas que le han conducido hasta la madurez de sus actuales 52 años. El relato inocente de un niño que parece diferente a los demás, la adolescencia precoz y atrevida, el éxito temprano, una nueva vida en un país ajeno, la fama mediática y tras ella, el vacío, la búsqueda, el encuentro.



'Tiempo de Tormentas' recoge todos los conceptos de la biografía clásica, transmite una vida compleja e intensa que no deja indiferente al lector. El relato comienza en el funeral de su madre, Belén Lobo, figura nacional, la que fuera primera bailarina del Ballet Nena Coronil. En este punto, se inicia la novela que, no sólo muestra al personaje público que saltara a la fama, sino también el lado más personal de Boris Izaguirre.



Con motivo del fallecimiento de su madre, Boris vuelve a su casa natal, extrañamente vacía, donde perduran los recuerdos y las cosas materiales: el jardín, los muebles, los objetos familiares etc. pero evita mirar hacia la pared desnuda donde estuvo colgado, durante décadas, aquel cuadro que fue testigo de su historia personal y familiar, cuadro imprescindible con el que creció, 'Tiempo de Tormentas'.



Trayectoria profesional

Boris Izaguirre fue un niño extraordinariamente precoz, inteligente y lleno de curiosidad. Aún no tenía 16 años cuando empezó a escribir en 'El Nacional', el periódico más influyente de Venezuela, a espaldas de su padre, colaborador del diario. Con 20 años empezó a escribir telenovelas, fue guionista destacado de 'La Dama de Rosa', que consiguió un éxito arrollador. Posteriormente, llegó el golpe fallido de Hugo Chávez. La madre de Boris le recomendó que abandonara su país. Es cuando recibe una oferta de Santiago de Compostela, viajando a España en 1992. Muy pronto, dio el salto a Madrid donde fue contratado por Antena 3. Más tarde, entró a formar parte como colaborador del programa 'Crónicas Marcianas' donde permanece 10 años y alcanza la fama de la mano de Xavier Sardá. En el año 1999 adquirió la nacionalidad española.



En el verano del año 2000, Boris vuelve a Caracas para asistir a la boda de su hermano. Es en este viaje a la capital venezolana donde Boris se inspira para concebir su primera novela, 'Villa Diamante', basada en una hacienda del mismo nombre muy conocida en la ciudad. Su popularidad aumentó con la participación en otros programas como Gran Hermano y Operación Triunfo. Es su época dorada. Acababa de cumplir 40 años y comienza un periodo donde cesa en parte el foco mediático. Es el momento de ponerse a escribir esa novela tantas veces pensada, 'Villa Diamante', con la que consiguió ser finalista del Premio Planeta 2007.



Sobre las veladas literarias

Desde marzo de 2017, un viernes al mes, un escritor español, de talla internacional, se ha acercado a la ciudad del Doncel para hablar de sus libros, en distendida tertulia literaria. Hasta la fecha, han formado parte de la iniciativa en la ciudad del Doncel, Juan Eslava Galán, Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Marta Robles, Javier Sierra, escritor que unos días después de protagonizar su velada seguntina se alzaba con el Premio Planeta, Santiago Posteguillo, que igualmente lo logró poco después, Carmen Posadas, Sonsoles Onega, Isabel San Sebastián, Federico Jiménez Losantos, Antonio Pérez Henares, Javier Marías y Rosa Montero.



Más información:

Ayuntamiento de Sigüenza. Prensa. 949 390 850

Gabinete de Prensa Javier Bravo. 606 411 053