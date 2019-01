Según Interior, los robos en viviendas en el 2018 aumentaron en más de un 10% en 5 municipios malagueños Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 11:50 h (CET) Fuengirola, Rincón de la Victoria, Ronda, Estepona y Mijas son las 5 poblaciones malagueñas de más de 30.000 habitantes donde más han aumentado los robos con fuerza en viviendas durante el 2018 respecto al 2017 Fuengirola, Rincón de la Victoria, Ronda, Estepona y Mijas son las 5 poblaciones malagueñas de más de 30.000 habitantes donde más han aumentado los robos con fuerza en viviendas durante el 2018 respecto al 2017, según se refleja en el balance de criminalidad emitido por el Ministerio de Interior.

Fuengirola está a la cabeza con un aumento del 76,5% (210 robos), le sigue Rincón de la Victoria con un 38,8% (111 robos), seguida muy de cerca por Ronda con un 36,4% (45 robos). Ya distanciadas de estas 3 primeras, están Estepona con un 11,4% (322 robos) y Mijas con un 10,2% (606 robos).

En el lado opuesto, se encuentra a Alhaurín de la Torre con un descenso en los robos en viviendas del 27,7% (86 robos), seguido de Málaga con un 15,8% (635 robos), Benalmádena con un 12,9% (169 robos) y Vélez-Málaga con 8,6% (106 robos).

La provincia de Málaga en su conjunto experimentó en el 2018 un descenso del 5,1% (4096 robos) respecto al 2017 en los robos en viviendas. A pesar de este buen dato, Málaga es la 6ª provincia española que más robos en viviendas tuvo en 2018 (4.096), tan sólo por detrás de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Murcia. Además, fue la provincia andaluza como más robos de este tipo en ese año, seguida de Sevilla (3.568), Almería (2.260) y Cádiz (2.086).

Estos datos de criminalidad proporcionados por el Ministerio de Interior han hecho saltar las alarmas en algunos de los municipios malagueños más afectados. Según Europa Press, el Partido Popular de Mijas ha recordado que los vecinos, especialmente los residentes en urbanizaciones, llevan expresando su sensación de inseguridad y miedo durante los dos últimos años.

Por este motivo, el PP de Mijas reclama al alcalde, Juan Carlos Maldonado, cambios en la política de seguridad ciudadana municipal, así como en el organigrama de la Jefatura de la policía local para "atender debidamente esta situación de crecimiento continuado de los robos".

También, el ayuntamiento del Rincón de la Victoria ha instado al Ministerio del Interior a dotar de más recursos, tanto técnicos como humanos, al cuartel de la guardia civil. El mismo alcalde de la localidad, Francisco Salado (PP) reconoció que faltan efectivos debido, en parte, a la complejidad del municipio, el cual está formado por cuatro núcleos de población, así como numerosas pedanías y urbanizaciones.

Si bien es cierto que parte de la protección ante los robos en viviendas recae en las fuerzas de seguridad locales, también se pueden tomar medidas a título personal, algunas básicas como cerrar la puerta siempre con llave para evitar 'el resbalón', una técnica que usan los ladrones para abrir puertas en las que no se ha dado ninguna vuelta a la llave. Consiste en pasar un plástico flexible pero duro por el filo que separa el marco y la cerradura. La puerta se abre sin apenas esfuerzo.

Esta es la más básica, pero hay otras como "instalar una puerta de seguridad de al menos un nivel de seguridad 3, poner un bombín de alta seguridad en la puerta, colocar un escudo de acero que cubra todo el bombín y así impedir que se pueda taladrar o hacer saltar la cerradura o poner rejas en las ventanas y/o puertas" – cometan desde Cerrajeros PRO Málaga.

Cerrajeros PRO Málaga

C/ Gregorio Prieto 27, 29010 Málaga

951495680

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.