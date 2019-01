Madzuli Agency llega a España con su primera oficina en Barcelona Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 11:19 h (CET) Madzuli es una agencia de marketing digital 360º jóven, ambiciosa, creativa, transparente y totalmente orientada al cliente. Fundada en 2016 y con su sede central en Bélgica, actualmente cuenta con oficinas en otros países como Italia, Portugal y España Madzuli Agency, agencia de marketing digital 360º, anuncia su llegada a España. Fundada en Bruselas en 2016, la apertura de su primera sede en Barcelona confirma su expansión y crecimiento dentro del mercado europeo, ya que también cuenta con oficinas en otros países como Portugal e Italia. Especializada en marketing digital y desarrollo web, Madzuli Agency se define como una empresa joven, entusiasta, ambiciosa, creativa y totalmente orientada a las personas.

"Nos encontramos en una época en la que la digitalización crece rápidamente, por lo que se ha convertido en una de las áreas de trabajo a la que las empresas destinan más recursos y esfuerzos", señala Kevin Geets, CEO y fundado de Madzuli. "El mercado español es uno de los más atractivos, puesto que las empresas españolas son cada vez más activas en cuanto a transformación digital. En este sentido, existe una necesidad real de búsqueda de agencias digitales de manera efectiva, por lo que hemos decidido fortalecer nuestra presencia en España", añade Geets.

Crece la inversión digital en España

La inversión digital en España parece encontrarse en un momento de pleno auge y crecimiento. La inversión en publicidad online crece en Europa a un ritmo que invita al optimismo, y hace que diferentes marcas, compañías e individuos se animen a tomar parte en él.

Según Zenith, se espera que la inversión en publicidad en España crezca un 2,9% a lo largo de este 2019. Este dato, además, marca el crecimiento del sector por cuarto año consecutivo, ya que en 2018 aumentó un 1,8% hasta alcanzar los 12.000 millones de euros. El negocio digital, por tanto, da muestras de experimentar una tendencia positiva en el que año tras año crece la inversión en todo tipo de contenido.

Los tres factores clave del marketing para Madzuli

En Madzuli, que cuentan con más de 300 partners y clientes en todo el mundo, son especialistas en guiar a sus clientes en el mundo del Marketing Digital y la multiplicidad de posibilidades que este ofrece. En este sentido, desde la agencia destacan los 3 factores de éxito:

Factor humano: si algo diferencia al ser humano del resto de los seres vivos es su capacidad de razonar. Por este motivo, desde Madzuli analizan codo con codo con el cliente sus necesidades, transformándolas en una estrategia digital de éxito por medio de proyectos sólidos y personalizado.

Factor digital: en Madzuli tienen como objetivo principal todo lo que involucra lo digital: definición de estrategias, diseño, implementación y desarrollo de sitios web y definición de planes de marketing para la promoción de productos. Todo ello con un claro enfoque basado en la omnicanalidad a través de infinidad de servicios SEO, SEM, publicidad en redes sociales, etc.

Transparencia: uno de los elementos clave para alcanzar el éxito es la transparencia. En este sentido, no sólo es fundamental aportar a los clientes unos resultados claros y medibles, sino que también es necesario explicar la manera de trabajar y los pasos a seguir en cada etapa de la estrategia.

"Entrar en el mercado español nos permite dar un paso más allá en nuestro proceso de expansión e internacionalización. Además, nuestro objetivo es implantar nuestras metodologías de trabajo y expertise para ayudar a las empresas españolas a seguir creciendo", señalan desde la compañía.

