2019 es el año del amor. En numerología, los números impares son números solares, masculinos y dinámicos. Si hacemos parejas (1 y 3, 5 y 7) el número 9 queda "sin pareja" y es lo que les vuelve activos… ¿en la búsqueda del amor?

En España, la mayoría de los solteros buscan la felicidad a la hora de encontrar una pareja, pero también tienen otras razones. Según los datos extraídos de Love Connection 2019, el estudio desarrollado por TNS para Meetic, el 31% de los españoles solteros quiere una pareja con quien pasar tiempo, pero sin llegar a vivir juntos; mientras que un 15% desea estar con alguien para irse de vacaciones; y el 13% porque quiere encontrar a su princesa o príncipe azul. Esta investigación también ha puesto de manifiesto que este año los estereotipos desaparecerán. En cuestión de sexo, por ejemplo, las mujeres españolas han confirmado que ya no buscan una pareja con quien casarse sino con quien ser felices; y los hombres ya no buscan una “madre” sino una relación abierta. Y por franjas de edad, los solteros de menos de 35 años buscan una pareja para tener hijos, frente a los solteros de mayor edad que prefieren estar con alguien con quien pasar el tiempo manteniendo su libertad y no viviendo bajo el mismo techo.

La cuestión es que la mayoría de los solteros españoles (75%) admite tener dificultades para tener una cita de forma tradicional (en bares o discotecas) o falta de tiempo para ello por motivos laborales. Por género, a los hombres les cuesta más que a las mujeres tener una cita en un sitio tradicional (26% de los hombres frente al 19% de las mujeres). Sin embargo, las mujeres suelen buscar más las citas en sus círculos de amigos. Mientras los hombres declaran que no tienen tiempo para las citas debido a sus hobbies (20% frente a un 15%), las mujeres tienen más probabilidades de verse limitadas por los niños o la familia (12% frente al 7% de los hombres).

Por supuesto, los padres solteros también tienen más dificultad para obtener citas debido a sus hijos; sin embargo, son más positivos y se sienten con más ganas de conocer a gente nueva tras su separación (14%).



En este contexto, las aplicaciones de citas se convierten en la primera solución que viene a la mente para encontrar una pareja. Así lo manifiesta el 36% de los españoles consultados. Por franjas de edad, los solteros de más de 35 años son los que más recurren a las citas online como lugar para encontrar pareja (67,3%) frente a los más jóvenes (menores de 35 años) con un 47%. Por otro lado, los hombres buscan más parejas online (62%), y las mujeres se inclinan hacia el encuentro romántico e inesperado en la calle o en espacios públicos (25%).