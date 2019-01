Nieves Álvarez, nueva embajadora de Lactovit Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 08:03 h (CET) Nieves Álvarez inicia un acuerdo de colaboración con Lactovit como embajadora de la firma protagonizando la campaña publicitaria que salió a la luz el pasado viernes 18 de enero La reconocida top model, que suma este nuevo reto a su carrera profesional, prestará su imagen a la marca experta en reforzar la piel. La marca ha sido pionera en la incorporación de los beneficios de la leche en sus formulaciones, las cuáles no solo hidratan y nutren la piel, si no que van un paso más allá y la Re-Fuerzan cada día para mantenerla fuerte y joven. Dispone de una amplia variedad de productos para el cuidado corporal diario de toda la familia, entre los que destacan los geles de baño, las lociones corporales y los desodorantes

El spot publicitario hace foco en la gama Nutritiva para presentar el exclusivo complejo Protein Calcium, que refuerza la piel desde el interior para una piel joven en el exterior. Sus fórmulas incorporan una tecnología exclusiva de encapsulación que optimiza la eficacia del producto ya que llevan lo mejor de la leche a capas profundas de la epidermis. Con ello, nutren la piel en profundidad, la refuerzan frente a agresiones externas y promueven la renovación celular para mantener la piel tersa, luminosa y radiante. El resultado: 8 de cada 10 notan su piel más firme, elástica e hidratada tras 24h, resultando una piel más fuerte.

Como embajadora, Nieves representa a la perfección los valores de la marca mostrando en toda la campaña a una Nieves Álvarez cercana y muy familiar, valores principales de Lactovit.

Durante el rodaje, Nieves confesó cuáles son sus trucos para lucir siempre perfecta: “Ser muy constante con mis rutinas de belleza. Siempre estoy hidratando mi piel ya que me gusta la textura y el brillo de la piel tras la aplicación de la crema hidratante. Igual que yo, los niños se han acostumbrado también a ponerse crema. Ahora mismo, toda la familia utilizamos el gel y la crema hidratante de Lactovit”

Gracias a sus 20 años de intensa investigación acerca de los beneficios de la leche para el cuidado de la piel de toda la familia, Lactovit es a día de hoy la marca referente en el refuerzo de la piel gracias a su continua innovación. Junto a Nieves Álvarez, refuerza su imagen de marca y su reconocimiento en el mercado español.

Sobre Lactovit

La investigación de las propiedades de la leche sobre la piel ha marcado la gama de productos Lactovit, consolidándola en el mercado español como una marca experta en el cuidado de la piel. Lactovit cuenta así con 3 gamas diferentes de productos que abarcan tanto geles como leches corporales y desodorantes.

