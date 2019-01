La selección femenina no puede con la potente Estados Unidos en una noche de récord Los dos combinados se neutralizaron de inicio en una noche fría y con el siempre incómodo viento Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de enero de 2019, 09:37 h (CET) La selección femenina absoluta no pudo sorprender a la potente Estados Unidos, actual campeona del mundo, y cayó este martes por un ajustado 0-1 ene el amistoso celebrado en el Rico Pérez de Alicante, decidido por un pequeño detalle a favor de las visitantes y que dejó también la positiva noticia del nuevo récord de asistencia a un partido del combinado nacional.



Un total de 9.182 espectadores, que superaron a los 7.727 que acudieron a Las Gaunas en septiembre, se acercaron al estadio del Hércules para ver si España podía dar la sorpresa a una de las grandes potencias de este deporte. Las de Jorge Vilda lo intentaron, sobre todo en la primera mitad, pero el gol al inicio de la segunda parte de su rival les hizo daño y ya le costó encontrar los recursos para lograr una anímica igualada.



Los dos combinados se neutralizaron de inicio en una noche fría y con el siempre incómodo viento. España trató de tomar el mando, pero enseguida fueron las de Jill Ellis, con muchas de sus estrellas en el once como Alex Morgan o Megan Rapinoe, pero sin Carli Lloyd, las que lo hicieron por momentos, impidiendo salir a las locales, dispuestas a no renunciar a su filosofía de toque y de atacar a través del balón. Sin embargo, las ocasiones fueron con cuentagotas y ni Sandra Paños, jugando ante 'su' afición alicantina, ni Alyssa Naeher tuvieron que intervenir.

Sólo disparos lejanos provocaron cierta alteración en la grada dentro de un partido donde las imprecisiones eran más protagonistas. Con el paso de los minutos, las de Jorge Vilda, también con un once con más teóricas titulares que ante Bélgica y apoyadas en el buen trabajo principalmente de Vicky Losada, lograron zafarse del dominio del combinado estadounidense, que tampoco renunciaba a contragolpear con velocidad pero sin la precisión que aún les falta seguramente por su falta de ritmo competitivo.



La velocidad para jugar al primer toque en espacios cortos eran el mejor argumento de las españolas, pero la defensa visitante no dejaba demasiado espacio de maniobra en los metros finales y ni Mariona Caldentey ni Amanda Sampedro encontraban espacio por sus costados, mientras que Alexia Putellas y Jennifer Hermoso lo intentaban por dentro también sin éxito. Un disparo de Ertz y otro de Alexia fueron las mejores ocasiones antes de que ambos equipos enfilasen el camino a vestuarios.



España buscó meterle una marcha más a su fútbol en la segunda mitad y miró con más ahínco la portería de Naeher. Sin embargo, dejó más espacios atrás y la actual campeona del mundo no lo desaprovechó para golpear. Christen Press, uno de los tres cambios visitantes tras el descanso, cambió de ritmo de forma imparable y su disparo cruzado no lo pudo detener Sandra Paños empujándolo a la red Irene Paredes en su intento agónico de evitar un gol que cambiaba el guion del choque.



La selección sufría con la entrada de la eléctrica Press y tiraba del banquillo para hallar soluciones en un partido que se iba abriendo en favor del espectáculo y sin menos control. Así, Andrea Sánchez Falcón, uno de los recambios de Vilda, aprovechó una contra para probar por primera vez a Naeher, segura también ante un disparo centrado de Alexia Putellas. Las de Ellis, muy amenazantes con espacios, replicaron con Alex Morgan, que se topó con Sandra Paños, y Julie Ertz.



Los dos seleccionadores movieron sus banquillos para afrontar los minutos finales, pero al combinado local le faltó algo más de calma para poder al menos poner nerviosa a su rival, que prefirió resguardarse y proteger el resultado, un refuerzo tras poner fin ante Francia a 28 partidos sin perder. España no encontró el camino y se tuvo que conformar con una derrota por la mínima que evidencia que aún queda trabajo por hacer hasta el Mundial, pero también un pequeño paso adelante en términos de competitividad.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 0 - ESTADOS UNIDOS, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Sandra Paños; Marta Torrejón (Marta Corredera, min.65), Irene Paredes, Andrea Pereira, Mapi León; Alexia Putellas, Silvia Meseguer, Vicky Losada (Andrea Sánchez Falcón, min.60); Amanda Sampedro (Aitana Bonmatí, min.73), Jennifer Hermoso (Nahikari García, min.79) y Mariona Caldentey (Lucía García, min.73).



ESTADOS UNIDOS: Naeher; Sonnet (Davidson,min.46), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle (Mewis, min.76), Ertz (Zerboni, min.69), Horan (Pugh, min.46); Heath (McDonald, min.60), Rapinoe (Press, min.46) y Alex Morgan.



--GOL.

0-1, minuto 54: Irene Paredes, en propia puerta.

--ÁRBITRO: Stèphanie Frappart (FRA). Amonestó a Silvia Meseguer (min.74), por España.



--ESTADIO: Rico Pérez de Alicante. 9.182 espectadores.

