miércoles, 23 de enero de 2019, 07:32 h (CET) Julia Kristeva - lingüista, filósofa, escritora y psicoanalista, profesora emérita de Semiología en París-VII y Nueva York-, "ciudadana europea de nacionalidad francesa, de origen búlgaro y americano por adopción", no cree en Dios, pero se muestra abierta a la trascendencia. Considera que la identidad europea resulta inseparable de una idea de libertad que no es sólo "subjetividad emprendedora, capacidad de iniciativa", sino "liberación del Ser de la palabra que cuestiona y se entrega al otro y se refleja en poesía, deseo, revuelta".



Europa está ahora en peligro, porque se intentó "reducir las identidades nacionales en nombre de un universalismo mal entendido", lo que llevó a muchos políticos a uniformar toda diferencia en una "nueva versión de la banalidad del mal" descrita por Hannah Arendt. Algo de eso se atisba, a mi juicio, en las descalificaciones rituales de las políticas mayoritarias en Hungría y Polonia, y casi en Austria.



Por otro lado –reitera Kristova-, Europa se ha apoyado en la sociedad secularizada y "ha negado lo que yo llamaría la ‘necesidad de creer’, que para mí es universal, pre-religiosa y pre-política". Lleva al nihilismo -drogadicción, anorexia, vandalismo- y al "idealismo fundamentalista del extremismo religioso".



El desierto espiritual –la ausencia de valores- puede dar lugar a crispaciones y odios destructivos. La tecnocracia más bien ampliará la crisis, como se observa hoy en tantos países próximos.

