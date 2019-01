Ha nacido una heroína V. Rodríguez, Zaragoza Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de enero de 2019, 07:32 h (CET) Es la hermana menor de David. Ella sola se está enfrentando a un Goliat integral. En este caso, es un endriago de múltiples cabezas y heterogéneos tentáculos. Ella se la juega pero, ¿quién dijo miedo? De profesión pastora y su honda y su piedra es la ley. Por encima de todo está su hijo, pero serán muchos los que se beneficiarán de sus batallas. Incluso aquellos que, enconadamente, hoy se le oponen.

A la Medusa la engendraron en connivencia: la buena voluntad y la candidez. La alimentan asociaciones de fanáticos adoradores que, con ansia, maman de sus pechos. Su existencia es intangible, aunque dolorosa. Como todo buen engendro que se precie, lo parieron inocentemente bañada de pus y vísceras. Sus flamígeros ojos fueron hechizando al pueblo para que no se percatara de su monstruosa realidad.

Al contrario de cumplir su cometido, se demostró en la práctica que era una alimaña perniciosa para el género humano. Pero no la podían reconocer debido a que había muchos intereses creados y muy pesada la responsabilidad por asumir. Por sus venas no corre sangre sino ácido: todo lo que toca lo corrompe.

El nombre del esperpento es Ley Integral Contra la Violencia de Género. Y la de nuestro paladín, Yobana Carril. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.