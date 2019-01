Grupo TESCO: Limpieza y desinfección de hospitales ante la ola de gripe de 2019 Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 15:38 h (CET) La campaña anual dio comienzo el 22 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2019, salvo que, por motivos epidemiológicos, sea necesario modificar la fecha En el pasado año, se estima que más 800.000 personas fueran afectadas por el virus la gripe, de ahí la importancia de acudir a los centros sanitarios para vacunarse, sobre todo aquellas personas mayores de 60 años y los menores de esa edad pertenecientes a grupos prioritarios para recibir esta vacunación: personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones y trabajadores en servicios públicos esenciales.

La gripe se contagia de persona a persona, principalmente por las gotitas de saliva o por secreciones emitidas por la tos, el estornudo, etc. por ello, es fundamental la correcta limpieza de hospitales, centros sanitarios y clínicas médicas, ya que a lo largo del día las visitan multitud de personas y el volumen de gérmenes y microoganismos es muy alto.

Los microorganismos y gérmenes pueden resistir durante un largo periodo en el lugar donde se encontraba un paciente enfermo. La posibilidad de contagio de una enfermedad se puede solucionar con un buen servicio de limpieza que se debe realizar de forma constante y con profesionales de la limpieza cualificados, que cuenten con la última tecnología en maquinaría de limpieza y que sean capaces de limpiar y desinfectar todas las zonas.

La higiene mejora la calidad de vida de pacientes, médicos y personal que se encuentra en estas clínicas mejorando así todos los procesos hospitalarios.

"Con la campaña de vacunación hemos reformazo los servicios de limpieza en centros sanitarios' señala Ricardo Riera, director comercial de Grupo TESCO. 'Para comprobar la eficacia de nuestros métodos, sistemas y productos realizamos un análisis de aire, comparando el antes y el después tras el proceso de limpieza y desinfección".

La limpieza en el sector sanitario debe de contemplar los métodos, sistemas y productos de limpieza más avanzados con el objetivo de ofrecer la máxima higiene y desinfección para garantizar entornos y pacientes saludables.

El control de las infecciones nosocomiales, aquellas infecciones contraídas durante la hospitalización que no se estaban incubando o no estaban presentes al momento del ingreso del paciente al hospital, son un factor determinante para proteger la salud del paciente, de los visitantes y del personal sanitario.

