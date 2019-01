El CD Sigüenza obtiene un meritorio triunfo con un jugador menos desde el minuto 8

La expulsión de Juan Benito Navalpotro, por doble tarjeta amarilla en el minuto 8 de la primera parte, condicionó el desarrollo de un partido que se le puso muy cuesta arriba desde el inicio al CD Sigüenza. Los jugadores locales reaccionaron bien ante esta adversidad y lograron la victoria por 2-1 ante el Ibero Sport de Guadalajara en un encuentro que decidió Quique Navarro al transformar un penalti. La primera parte, muy igualada, acabó en tablas (1-1) Este fin de semana ha visitado el campo de La Salceda un equipo que se estrena este año en la categoría, el Ibero Sport. Pese a su bisoñez en la competición, está haciendo una buena campaña situado en la mitad de la tabla. Para el CD Sigüenza, el partido se presentaba como una incógnita, por la ausencia de enfrentamientos directos con un rival que ha conseguido ganar a equipos que se encuentran por delante de ellos en la clasificación. Pero los locales estan fuertes en casa, sólo han perdido dos puntos, los del empate ante el líder, el Balona Conquense.



No podía empezar peor el partido para los seguntinos al quedarse con diez jugadores por la expulsión de Juan Benito, por doble tarjeta amarilla en el minuto 8 de la primera parte. El jugador protestó inicialmente un fuera de juego por lo que recibió la primera amonestación. Sus protestas arreciaron y el árbitro le sancionó nuevamente con otra tarjeta amarilla que suponía su expulsión definitiva. El entrenador local, Chema Mayor, consideró la sanción desproporcionada, “Nos hemos quedado perplejos, el colegiado ha querido controlar el partido desde el principio no admitiendo ningún tipo de protesta”, lamentaba el técnico.



El partido comenzó con un ritmo muy alto por parte de los dos equipos que trataron de imponer sus diferentes estilos. El CD Sigüenza intentaba controlar el juego con el dominio de la pelota, mientras que el Ibero Sport se mantenía agazapado en su área para tratar de salir al contragolpe. La expulsión no descompuso a los locales, que no perdieron la cara al encuentro en ningún momento. En ataque mantuvieron el control de la posesión y, con actitud y presión colectiva, cerraron bien los espacios en defensa con acertados repliegues. Como fruto de esta superioridad, llegó la jugada del primer gol local en el minuto 28, una jugada personal por la banda izquierda de Pablo Galán, que atrajo a la defensa visitante y, con un talentoso taconazo, asistió a Sergio Rodera. Solo ante el portero, el lateral izquierdo introdujo el balón en la portería rival, ante el delirio de la afición seguntina.



Tras el gol, los seguntinos seguían manejando el balón a pesar de estar con un jugador menos, mientras que los jugadores del Ibero Sport mantenían su táctica. Y precisamente en una contra, el Ibero Sport igualó el partido llegándose al descanso con 1-1 en el marcador. Tras la pausa, el partido seguía en la misma tónica, el control del balón era de los locales que intentaban llegar con actitud e intensidad al área rival, mientras que los visitantes esperaban su momento atrás. En una oleada ofensiva del CD. Sigüenza, en la que acumularon muchos jugadores en ataque, el arbitró señaló penalti por una mano de un jugador del Ibero Sport. La pena máxima fue transformada por el goleador seguntino, Quique Navarro, en el minuto 63, que colocaba el 2-1 en el marcador.



Tras este gol, los visitantes se lanzaron a por el empate arriesgando mucho en defensa, circunstancia que aprovecharon los de Mayor para tener tres o cuatro ocasiones claras que no lograron materializar. Finalmente, el resultado no se alteró y los locales alcanzaron una trabajada y meritoria victoria que les afianza en la zona noble de la tabla. Para Chema Mayor, los seguntinos merecieron el triunfo. “El nuestro ha sido un partido excelente a nivel colectivo. A pesar de estar tantos minutos con un jugador menos, los chicos se han venido arriba para superar el revés y, con el apoyo de todos, desde el banquillo y los jugadores de refresco hasta el ánimo de la grada, conseguimos ganar un partido que se había puesto muy complicado y en el que acabamos exhaustos, pero a la vez eufóricos”.



Con esta victoria, los seguntinos alcanzan el tercer puesto de la clasificación, a dos puntos del segundo, el Almoguera, a falta de un partido para acabar la primera vuelta de la competición. La próxima semana, el CD Sigüenza visita el campo del Torrejón del Rey, “una de las salidas mas complicadas en un campo de hierba donde se juega siempre con mucha intensidad”, apunta Mayor, que confía en lograr los tres puntos para seguir escalando puestos en la tabla.



Por otra parte, el equipo juvenil del Sigüenza perdió 1-0 contra el Casar. Pese a la derrota, los juveniles siguen luchando por los puestos de play-off que dan acceso a la fase final. Con un partido menos -el viernes jugarán el partido aplazado contra el Academia- el próximo fin de semana afrontan dos transcendentales encuentros, el citado del viernes y el habitual de los domingos, que pueden clarificar la clasificación.



Más información:

Ayuntamiento de Sigüenza. Prensa. 949 390 850

Gabinete de Prensa Javier Bravo. 606 411 053