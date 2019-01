BITO presenta el nuevo contenedor KLTresor como solución para el transporte de productos delicados

Con este nuevo modelo de caja, la firma alemana cubre los estándares de seguridad exigidos por la ADR Son muchas las plataformas de eCommerce que ofrecen al consumidor la posibilidad de comprar, de forma rápida, productos al precio más bajo posible. Sin ir más lejos, el eCommerce español ya representa un 2,3% del mercado de Gran Consumo. Pero con este modelo de compra, en algunas ocasiones, se pasan por alto aspectos de gran importancia como son: gastos de envío, transporte o algo tan vital como el embalaje de los artículos que se han comprado.

Todo usuario da por hecho que el embalaje protegerá correctamente la compra. En contra de esta creencia, cada vez son más los casos en que el comercio de productos delicados, como los tecnológicos, acaban con una mala experiencia de usuario debido a la fragilidad del embalaje.

Del mismo modo opinan los distribuidores de este tipo de productos: un embalaje o contenedor defectuoso o poco efectivo supone un coste final tanto para ellos mismos como para los clientes finales, así como de tiempo para todas sus gestiones.

Para responder a este tipo de problemática, BITO ha vuelto a escuchar tanto a distribuidores como a usuarios, y ha lanzado al mercado su producto KLTresor, un nuevo modelo de contenedor que aprovecha la experiencia de la firma alemana y un interior adaptado para el transporte de productos delicados.

Mediante una solución por capas acolchadas, productos tecnológicos como baterías, hardware, tabletas u ordenadores pueden enviarse sin el riesgo que conlleva este tipo de transportes.

En esta línea, el comercio de baterías de ion-litio ha sido sometido a fuertes medidas regulatorias recientemente por la ADR (European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road) para poder establecer unos mínimos estándares de calidad en su transporte, lo que reafirma la decisión de BITO de reforzar los contenedores destinados a este tipo de transporte. Un ejemplo de ello es la capacidad del contenedor para no romperse tras una posible caída de una altura considerable o que sean capaces de proteger los componentes más delicados.

A toda la protección que los ingenieros han diseñado para la KLTresor se han añadido los más recientes desarrollos realizados por BITO en el sector, como listones de aluminio para reforzar estos contenedores u otras personalizaciones como la impresión de logos.

De esta manera, se introduce en el mercado de los contenedores y embalajes un nuevo equipo que cuenta además con un sistema de cierre que garantiza que el producto no ha sido manipulado, lo que es un plus para la confianza de los principales componentes que conforman la cadena de consumo: el fabricante, el distribuidor y el usuario final.

Sobre BITO

BITO es una multinacional especializada en la fabricación y comercialización de productos para el almacén. Con sede en Alemania, más de 150 años de historia.