Icelandair presenta en FITUR sus vuelos directos entre España e Islandia

martes, 22 de enero de 2019, 15:34 h (CET) La aerolínea de bandera islandesa estará presente en la Feria Internacional junto al Stand de Turismo de Islandia (4D07C) Icelandair, aerolínea de bandera islandesa, es uno de los co-expositores islandeses más fieles en FITUR y acaba de confirmar una vez más su asistencia a este evento internacional para presentar su operativa de vuelos directos entre España e Islandia tanto a miembros del sector como a aquellos viajeros interesados.

La aerolínea, que hace alrededor de 20 años que une España e Islandia, operará 3 vuelos directos por semana entre Madrid y Reikiavik. Los vuelos despegarán del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez todos los jueves, sábados y domingos entre los próximos 2 de Junio y 15 de septiembre para aterrizar en Reikiavik, la capital islandesa.

Lejos del perfil de compañía low cost Icelandair lleva años siendo un claro abanderado del valor del servicio a bordo y a pesar de las escasas 4h15 que separan Madrid de Reikiavik la aerolínea opera sus vuelos con espaciosos Boeing 757-200 –más pensados para el medio y largo radio– y que ofrecen varias clases de servicio a bordo (Economy Light, Economy Standard, Economy Flex, Saga Premium y Saga Premium Flex). Independientemente de la clase de servicio contratada los pasajeros de la aerolínea disfrutan en todos los vuelos de un amplio espacio entre asiento y asiento, de una pantalla individual táctil con el mejor entretenimiento y cientos de horas de películas, series, música o juegos con un puerto USB para cargar dispositivos móviles, de refrescos y bebidas no alcohólicas gratuitas y de la posibilidad de hacer una parada o stopover en Islandia en vuelos entre Europa y Norteamérica y viceversa sin coste adicional sobre la tarifa aérea. Es por este motivo que la compañía se está posicionando cada vez más entre el segmento familiar que desea visitar Islandia bien como destino final o bien como parada camino de Norteamérica de una forma cómoda y segura.

En relación a este último punto Icelandair se está erigiendo como una aerolínea de red utilizando Reikiavik y su ubicación ideal en pleno corazón de la ruta polar como hub para vuelos entre Europa y Norteamérica. Keflavick es un aeropuerto ideal y accesible para este tipo de conexiones y Icelandair no para de sumar nuevos destinos en Norteamérica, volando prácticamente a diario a 20 ciudades en EEUU y 6 en Canadá.

Por último y con motivo de FITUR Icelandair ha lanzado una tarifa especial para volar entre Madrid y Reikiavik en verano desde 262€ (i/v y tasas incluidas). Disponible para reservas en: https://www.icelandair.com/es-es/

