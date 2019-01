España supera su récord turístico en 2018, según el MICT Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 14:56 h (CET) Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Tan solo en el último año llegaron a territorio nacional 82,6 millones de viajeros, un 0,9% más que en el año anterior. Estas cifras revelan la importancia del país como referente turístico internacional, pero también ponen de manifiesto las nuevas necesidades del visitante en sus desplazamientos en destino.



La industria aérea mundial crece a un ritmo imparable

No todas las regiones del planeta han experimentado el mismo crecimiento, pero es una realidad que, a nivel global, los viajes aéreos en el mundo aumentaron casi un 8% durante el pasado año. Según la información presentada por ForwardKeys, a lo largo del día se realizan en el planeta alrededor de 17 millones de reservas de billetes aéreos. Una cifra muy alta que revela la importancia de este tipo de desplazamientos en el contexto actual.



Por regiones, el mayor desarrollo de la industria aérea se experimentó en la zona Asia-Pacífico, con un incremento de los viajes del 9,6%, seguida de Europa (5,8%), África (5,6%), América (4,4%) en último lugar Oriente Medio (2,8%).



España fue el segundo país más visitado del mundo en 2018

Por sexto año consecutivo, España bate récords en lo que a turismo mundial se refiere. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, confirmaba recientemente este balance positivo en el número de viajeros que visita anualmente el país, haciendo del turismo un sector fundamental para la economía nacional. No en vano, esta actividad supone alrededor del 12% de Producto Interior Bruto (PIB).



Los datos presentados por el Ministerio se remiten a las estimaciones realizadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), publicadas en octubre de 2018. Según esas cifras, el crecimiento del turismo se ha mostrado sólido en todas las regiones del mundo con una trayectoria al alza que marcará también el devenir de los próximos meses. En esta línea es de destacar que Europa se ha consolidado como el continente más visitado, siendo Francia el país que mayor número de turistas recibe, seguido muy de cerca por España, el segundo en la lista.



Nuevas alternativas para los desplazamientos privados

Con el aumento del turismo aparecen también otras necesidades. Una de las más destacadas es la de los desplazamientos de los viajeros desde el aeropuerto hasta su alojamiento o en sentido contrario, tanto en origen como en destino.



Empresas de transfer y traslado al aeropuerto como mitaxi.net facilitan al viajero un servicio de transporte privado de calidad que garantiza la máxima puntualidad en sus desplazamientos. Los conductores de estos taxis privados han pasado un estricto proceso de selección con el fin de asegurar la excelencia de sus servicio. Operan las 24 horas del día y los 7 días de la semana con vehículos perfectamente adaptados a las necesidades de cada tipo de viajero.



¿A qué se debe el auge de los servicios de taxi privados? La seriedad, la profesionalidad y la puntualidad son los rasgos más característicos de los servicios de taxi privados que ofertan empresas como mitaxi.net. Para el cliente resulta muy cómodo recurrir a este tipo de alternativas: son vehículos privados con conductores profesionales que operan en todo el territorio nacional, ofrecen precios cerrados para los desplazamientos más habituales (por ejemplo, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad) y trabajan ininterrumpidamente los 365 días del año.



Las nuevas alternativas de movilidad en la ciudad van desplazando los sistemas de transporte tradicionales. Para quienes viajan con frecuencia resulta mucho más cómodo contratar con anterioridad su servicio transfer al aeropuerto o la estación con precios mucho más ajustados y la posibilidad de optar por el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades. En este sentido, el incremento del turismo mundial y el desarrollo de estas nuevas opciones de transporte evolucionan de forma paralela.

